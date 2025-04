Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi in programma

Bologna, 3 aprile 2025 - Non sapete come trascorrere la giornata sotto le Due Torri? Non vi preoccupate, perché Bologna ha in programma per voi molti appuntamenti ed eventi culturali imperdibili. Ecco la lista completa.

Palazzo Pallavicini apre le porte alla mostra di ‘Diabolik’, un percorso espositivo che racconta le vicende del primo fumetto nero d'Italia. L'orario è dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso alle 19. L'esposizione è visitabile fino al 20 luglio.

Alle 18.30, in Salaborsa è previsto un appuntamento di ‘Parliamo d'Opera’: al centro c'è Un Ballo in Maschera, di cui discute Lodo Guenzi in dialogo con Luca Baccolini.

Alle 20, il Cinema Perla ospita una serata evento per il 75° anniversario di ‘Viale del tramonto’ (Sunset Boulevard, 1950) di Billy Wilder.

Alle 20.30, all'Arena del Sole va in scena ‘Come gli uccelli’, spettacolo sovratitolato in inglese di Wajdi Mouawad.

Alle 21, l'Unipol Arena - sold out - si infiamma per Jovanotti, che porta a Bologna PalaJova 2025 per la prima data: le altre sono sabato e domenica sempre alla stessa ora. Sempre alle 21, al teatro Celebrazioni c'è ‘Symphonika On The Rock’, tributo alle grandi leggende del rock che unisce le generazioni. Alle 21.30, ultima data al Locomotiv Club di Iosonouncane, in un'esibizione solo chitarra e voce, al Locomotiv. La data è sold out, ma il concerto si potrà seguire in streaming sul canale Youtube.