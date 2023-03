Cosa fare oggi a Bologna: gli appuntamenti di mercoledì 29 marzo 2023

Il chitarrista Tommy Emmanuel

Bologna, 29 marzo 2023 - Ecco una lista di eventi e incontri a cui partecipare oggi in città.



Alle 17 alla Biblioteca dell'Archiginnasio, c'è 'Una città che ci fa vivere molteplici vite', evento finale di presentazione del percorso 'Ascoltare, leggere, cambiare'. Tra i presenti, Elena Di Gioia, delegata del sindaco alla cultura.



Alle 18.30 al Museo della Musica, per il ciclo 'Carteggi Musicali', l'incontro 'Non toccategli il cuore. Io sono la madre', con le letture a cura di Guido Barbieri e gli interventi musicali di Elisa Bonazzi, mezzosoprano, e Francesca Fierro, al pianoforte. L'evento si concentro sul topos dello Stabat Mater nella letteratura musicale del Settecento.



Alle 18.30 il Teatro Mazzacorati ospita 'Contaminazioni. Incontro tra scultura, pittura digitale e post-produzione fotografica', un appuntamento all'interno della rassegna 'Passione in musica'.



Alle 20.30 Sonia Bergamasco e Marco Solastra sono sul palco dell'Oratorio di San Filippo Neri, con lo spettacolo 'Paolina Leopardi racconta Mozart'.



Alle 21 al Teatro Dehon, Bobby Solo è in concerto con 'Il Rock'n'Roll non ha età'.



Sempre alle 21, il chitarrista australiano Tommy Emmanuel è al Teatro Duse per una tappa dell'Italian Tour 2023.