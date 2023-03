Cosa fare oggi a Bologna, gli appuntamenti dell’8 marzo 2023

Concerto di DARDUST al Teatro Ventidio Basso

Bologna, 8 marzo 2023 – In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna la città organizza una fitta agenda di appuntamenti.



Alle 10.30 a Palazzo Poggi, torna 'Figlie dell'Alma Mater. Dalla prima docente alle studentesse di oggi', una visita guidata che rende omaggio alle donne protagoniste della storia dell'Ateneo, ideato da Unibocultura.

Alle 17 nell'Aula Magna di Santa Cristina, un nuovo episodio di 'I mercoledì di Santa Cristina', per un incontro di Elena Di Raddo: 'Donne e astrazione. Ipotesi per una nuova lettura dell'arte astratta'.



Alle 17.30 in Salaborsa, la cantautrice e scrittrice Levante è la protagonista dell'appuntamento della rassegna 'Parliamo d'Opera', per un dialogo con l'artista Luca Baccolini.

Dalle 18 alle 21 all'Oratorio San Filippo Neri, l'esposizione dell'opera 'Ritratto Continuo' dell'artista Francesca Montinaro, a cura di Marina Timoteo e Gianluca Cingolani. Si tratta di una video-installazione di centinaia di video tutti al femminile, con protagoniste donne che eseguono una performance sedute su una sedia girevole.



Alle 20.30 al Locomotiv Club, sono sul palco solo comiche donne con 'Women in comedy', uno stand up comedy open mic.



Alle 21 al Teatro Celebrazioni, Dardust va in scena con 'Duality Tour 2023'.