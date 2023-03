Cosa fare oggi a Bologna, gli eventi di giovedì 23 marzo 2023

Il duo Coma Cose sarà all'Estragon Club

Bologna, 23 marzo 2023 - Ecco gli eventi di oggi in città.

Dalle 9.30 alle 15, l'ultima possibilità di vedere 'La dogana', mostra della disegnatrice Adriana Marineo e la musicista Francesca Baccolini, ospitata nella Casa del custode nel Parco della Montagnola.

Leggi anche Le sagre di primavera in Emilia Romagna: la guida

Alle 16.30 alla Basilica di San Domenico, il secondo appuntamento di 'Incontri musicali in Ghisilardi', ciclo di incontri sulla musica sacra. Nella Cappella Ghisilardi, il professore Daniele Filippi dell'Università di Torino modera 'Musiche e canti per la Settimana Santa nella Roma del Cinquecento'.



Alle 17.30 alla Biblioteca Amilcar Cabral, l'Agenzia per il Peacebuilding e la redazione dell'Atlante delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo presentano l'undicesima edizione dell'Atlante. A parlarne, il giornalista Alessandro De Pascale e Dafne Carletti, dell'Agenzia.



Alle 19.30, il Centro di Ricerca Musicale del Teatro San Leonardo, in via San Vitale 63, accoglie 'Mario Mariotti Quartet', per uno spettacolo musicale: alla tromba e al flicorno Mario Mariotti, al contrabbasso Emiliano Amadori e Danilo Gallo, e alla batteria Marco Zanoli.



Alle 20 all'Istituto Parri c'è il quinto incontro di 'N-word - Traiettorie nella galassia afroamericana', dedicato al tema dello sport.



Alle 21 i Coma Cose riempiono il palco dell'Estragon Club per una tappa del tour 'Un meraviglioso modo di incontrarsi'. L'apertura dei cancelli è prevista alle 19.