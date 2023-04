Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di giovedì 27 aprile 2023

Bologna, 27 aprile 2023 - Ecco una lista di appuntamenti organizzati in città. Alle 17.30, il Parco della Montagnola si popola di bambini e bambine dai cinque anni in su, per l’evento-laboratorio ‘Body percussion, il nostro corpo suona!’. L’evento insegna ai più piccoli come diventare degli strumenti musicali, in compagnia delle percussioni.

Alle 17.30 all’Oratorio di San Filippo Neri, c’è l’incontro ‘Bologna 20 anni dopo. Assetti, prospettive e inquietudini di una città matura’. La presentazione della ricerca di Censis, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, è a cura di Andrea Toma, responsabile Area Economia, Lavoro e Territorio Censis. Ne discutono Francesca Balzani, presidente f.f. Covip, Paolo Beghelli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Giusella Finocchiaro, presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, il sindaco Matteo Lepore, Angelo Tantazzi, fondatore e presidente di Prometeia. Partecipa anche l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi. La conclusione è di Giuseppe De Rita, presidente del Censis. Modera Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino.

Alle 21 al Teatro Dehon, c’è lo spettacolo ‘Boccaccio racconta’, che porta in scena la raccolta del Decameron.

Alle 21, l’Estragon accoglie sul palco Diodato, per una tappa del Diodato Tour 2023.

Alle 21, il Teatro Celebrazioni ospita Vittorio Sgarbi con lo spettacolo ‘Pasolini Caravaggio’, accompagnato dalle musiche composte ed eseguite dal vivo da Valentino Corvino.