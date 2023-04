Cosa fare oggi a Bologna: gli appuntamenti di giovedì 6 aprile 2023

Bologna, 6 aprile 2023 - Ecco una lista di eventi a cui partecipare oggi in città. Alle 17 alla Biblioteca dell'Archiginnasio, la presentazione di 'La biblioteca di Trimalcione', libro di Alfredo Giuliani. Con il curatore Andrea Cristiani, dialogano Marco Antonio Bazzocchi e Francesco Citti.

Alle 17.30 al MAMbo, per la rassegna 'Rocket Girls 2023 - storie di ragazze che hanno alzato la voce', c'è l'incontro con la saggista e giornalista radiofonica Valeria Sgarella. Alle 18, in Biblioteca Salaborsa, in Piazza Coperta, si tiene un incontro con Antonio Bagnoli, Arturo Bertusi, Andrea Faccani, Tobia Righi e un ospite a sorpresa, per trattare del libro 'Nevica sulla mia mano', frutto della collaborazione artistica tra Lucio Dalla e Roberto Roversi, che ha portato alla realizzazione di tre album. Alle 21 il Teatro Duse accoglie il regista e sceneggiatore Ferzan Özpetek, sul palco con lo spettacolo 'Ferzaneide', un viaggio sentimentale attraverso i suoi ricordi, le suggestioni e le figure umane che hanno ispirato molte opere della sua produzione cinematografica, il tutto arricchito dal dialogo con gli spettatori. Un altro appuntamento alle 21 a Teatri di Vita, in via Emilia Ponente 485. Va in scena 'Alessandro. Un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande', spettacolo di Gianluigi Gherzi e Fabrizio Saccomanno, dedicato allo scrittore e giornalista Alessandro Leogrande scomparso cinque anni fa.