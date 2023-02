Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di lunedì 27 febbraio

Al Mast Auditorium, una lezione di 'Laboratorio di Etica' di Vito Mancuso, dedicato all'incontro con la scrittrice Dacia Maraini.

Bologna, 27 febbraio 2023 – Un inizio settimana di appuntamenti per la città. Ecco cosa fare oggi.

Alle 18 alla Biblioteca Dario Nobili Cnr, in via Gobetti 101, un nuovo appuntamento di 'Slowscience', la rassegna di incontri gratuiti organizzati da Cnr, intitolato 'Spazi alternativi di sapere e di vita'.

Sempre alle 18, alla Libreria Coop Zanichelli, in piazza Galvani 1/h, si presenta il libro di Sheila Heti 'Colore Puro'. Insieme all'autrice, Sofia Mattioli, per un dialogo sulla nuova opera.

Alle 18.30 al Mast Auditorium, in via Speranza 42, si può partecipare a una lezione di 'Laboratorio di Etica' di Vito Mancuso, dedicato all'incontro con la scrittrice e autrice Dacia Maraini.



Alle 20.30, il Teatro Auditorium Manzoni, in via Dè Monari 1/2, si riempie di 'Musica Insieme', con una serata di mimi e strumenti. Viviane Hagner e Stephen Waarts ai violini, Karolina Herrera e Anna-Maria Wunsch alle viole; i violoncelli sono di Mika Hakhnazaryan e Eckart Runge. Bodecker e Neander, invece, i mimi.



Alle 21 al Teatro Celebrazioni, la band 'The Musical Box' è sul palco con un nuovo spettacolo live dal titolo 'The Lamb lies down on Broadway'.



Alle 21.30 al Locomotiv Club, in via Sebastiano Serlio 25/2, Stand Up Comedy porta in scena il format dei Pota Boyz per un avvolgente comedy show.