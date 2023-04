Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di mercoledì 5 aprile 2023

Bologna, 5 aprile 2023 - Ecco cosa fare oggi in città. Alle 11 al Museo Davia Bargellini, in strada Maggiore 44, la presentazione del restauro della splendida opera 'La Giuditta e Oloferne', capolavoro della pittrice bolognese Lavinia Fontana. Il dipinto resterà al museo fino alla prossima settimana, e per l'occasione c'è un incontro con la professoressa Vera Fortunati, il restauratore Giovanni Giannelli e i direttori Eva Degl'Innocenti e Massimo Medica.

Il podcast La storia del Comunale Noveau Alle 16.30 al Teatro Dehon, per il ciclo 'La storia a teatro con Marco Poli', c'è l'incontro 'Il Welfare nella Bologna postpapalina', in cui si ripercorre la trasformazione del sistema scolastico e lo sviluppo della sanità, con gli ospedali Rizzoli e Gozzadini.

Alle 18.30 in Libreria Coop Ambasciatori, Paolo Lucchetta presenta il suo libro 'Lo spazio, il luogo e le possibilità', scritto con Cristina Lazzati, Gianni Montieri, Marco Zanta, Vincenzo Casali, Giorgio Camuffo e Riccardo Baggio.

Alle 20.30 la Sala Prof. Marco Biagi ospita la musica del 'Quartetto Leonardo'. Le melodie di Beethoven, Nielsen e di Shostakovich, sono riprodotte dai violini di Sara Pastine e di Fausto Cigarini, dalla viola di Salvatore Emanuel Borrelli, e dal violoncello di Lorenzo Cosi. Alle 21 il Teatro Celebrazioni accoglie Francesca Michielin, con il nuovo tour 'Bonsoir! Michielin10 a teatro'. Sempre alle 21, Paolo Rossi è sul palco del Teatro Duse con 'Scorrettissimo me', spettacolo che unisce stand up e commedia dell'arte.