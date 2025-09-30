L’ospedale Rizzoli apre i portoni: una giornata alla scoperta della meridiana ‘illuminista’

Ha vinto senza urlare

Cosa FareL’ospedale Rizzoli apre i portoni: una giornata alla scoperta della meridiana ‘illuminista’
30 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Visita gratuita in collaborazione con UniFe ad alcune zone dell’ex monastero olivetano

L'ospedale Rizzoli nasce come monastero olivetano: una giornata per scoprire i tesori nascosti come la meridiana

Bologna, 30 settembre 2025 – Da monastero olivetano a ospedale, centro di ricerca, eccellenza internazionale nell’ortopedia. L’ospedale Rizzoli apre i suoi storici portoni – in occasione della giornata nazionale degli Ospedali Storici Italiani organizzata da Acosi (Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani) – domenica 5 ottobre alle 16. In collaborazione con il dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, i visitatori possono partecipare a un evento dedicato alla scoperta dell’identità storica e scientifica del complesso di San Michele in Bosco.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla meridiana a foro gnomonico progettata nel diciottesimo secolo dal padre olivetano Ferdinando Messia de Prado, con la proiezione di un video che sarà poi visibile accanto alla meridiana stessa. L’evento è a cura della responsabile della Biblioteca del Rizzoli Patrizia Tomba, della professoressa Manuela Incerti del Dipartimento di Architettura e del professor Paolo Lenisa del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara.

L’associazione Acosi, che vede il Rizzoli tra i suoi soci, nasce con lo scopo di proteggere, studiare e far conoscere la realtà del patrimonio storico, artistico e culturale degli antichi ospedali italiani.

Il programma della giornata

Presentazione del progetto: Paolo Lenisa

Il complesso monumentale di San Michele in Bosco - Paola Foschi

Per un profilo di Ferdinando Messia de Prado – Anna Maragno

La meridiana di San Michele in Bosco – Manuela Incerti

Accesso libero e gratuito

All’iniziativa si può partecipare liberamente, presentandosi all’ingresso dell’ala monmentale del Rizzoli, in via Pupilli 1, Bologna

