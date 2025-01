Che fine fanno i pacchi smarriti? A Bologna l’iniziativa per comprarli al chilo

Casalecchio di Reno (Bologna), 31 gennaio 2025 — Un’enorme caccia al tesoro, dove i presenti potranno scegliere uno dei pacchi smarriti che saranno in arrivo al “Gran Reno”. L’iniziativa con al centro lo shopping, ideata dalla società francese King Colis, andrà di scena dal 4 al 9 febbraio prossimi al centro commerciale di Casalecchio di Reno, in via Marilyn Monroe, dalle 10 alle 19.

Per l’occasione si potrà scegliere tra l’enorme quantità di pacchi smarriti (10 tonnellate per la precisione) che arriveranno da tutta Europa, e saranno in vendita fino a esaurimento scorte all’interno del pop-up store, di fronte al punto Carrefour.

Un acquisto “al chilo” dove dentro potrebbero esserci diverse sorprese legate all’alta tecnologia, all’abbigliamento di marca, alle scarpe, all’orologeria, alla pelletteria, ai cosmetici, fino a gadget vari e ai videogiochi.

Come funziona l’iniziativa

Per l’occasione, durante l’iniziativa, i clienti avranno 10 minuti di tempo per selezionare i pacchi desiderati, che non possono essere naturalmente aperti prima dell’acquisto.

Gli imballaggi con all’interno le sorprese saranno poi venduti a peso per 100 grammi di pacchi smarriti si paga 1,99 euro, per la stessa quantità (ma di pacchi targati Amazon), si paga 2,79 euro.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, anche se i minori dovranno essere accompagnati da un adulto.

Gli utenti acquistano i pacchi non consegnati senza sapere cosa c'è dentro

Da dove provengono i pacchi smarriti

I pacchi smarriti che arriveranno in Emilia provengono da tutta Europa. In particolare sono imballaggi ordinati online che per vari motivi vengono smarriti.

Molto spesso a causa di informazioni errate sull’indirizzo. Secondo le logiche del passato degli e-commerce, una volta rimborsati i destinatari questi pacchi non consegnati venivano distrutti dalle piattaforme logistiche responsabili della spedizione.

Ora però molti di questi finiranno nelle mani di altre persone che, grazie all’iniziativa di King Colis, potranno goderseli spendendo una somma minima.

La startup francese ha deciso di riacquistare questi pacchi e di rivenderli sia sul proprio sito web o nei pop-up store, in occasione di eventi temporanei nei principali centri commerciali europei, come quello in arrivo a Casalecchio di Reno dopo l’appuntamento che si è tenuto a Roma.

Un progetto realizzato in un'ottica eco-responsabile, che incoraggia l'economia circolare e contribuisce a ridurre l’impatto ambientale causato dalla produzione di rifiuti, inserendosi nell’ambito delle iniziative rivolte alla sostenibilità promosse da Gran Reno.