A Palazzo Belloni di Bologna l'arte dei mattoncini in mostra

Bologna, 6 luglio 2023 - Milioni di mattoncini colorati che riproducono i personaggi più amati o gli scenari più iconici. È la mostra ‘L’arte dei mattoncini’ a Palazzo Belloni fino al 24 settembre, interamente costruita in Brick Art.

Sono quattro le aree tematiche principali: le favole, i supereroi, il villaggio western e i monumenti d’Italia (immancabili le Due Torri). Non mancherà, inoltre, l’area gioco in cui i bambini potranno divertirsi insieme alle proprie famiglie.

L'arte dei mattoncini: il villaggio western in mostra a Palazzo Belloni

Un’esposizione che coinvolgerà grandi e piccini lungo tutto il percorso in un mondo colorato e fantastico tra personaggi di fantasia come le principesse delle favole e i supereroi, luoghi conosciuti come la ricostruzione fedele di alcuni dei principali monumenti della nostra Bella Italia e opere d’arte famosissime.

La mostra è una produzione Next Exhibition, realizzata in collaborazione con Piemonte Bricks e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna.

Nelle sale di Palazzo Belloni sarà presente anche una ‘mostra nella mostra’, in collaborazione con l’artista Stefano Bolcato e con la galleria Pisacane Arte. Trattasi di un’esposizione di stampe fine-art dei personaggi famosi dell’arte, della musica e dello sport che diventano, con ironia geniale, omini Lego: da Frida Kahlo a Maradona, da La Gioconda ai Beatles. Un vero gioiello l’opera unica, pensata e realizzata appositamente per la città di Bologna, del grande Lucio Dalla che viene esposto quindi in prima visione mondiale.