Parchi in movimento: sport gratuito in 12 aree verdi di Bologna. Ecco dove

Bologna, 12 maggio 2023 – Sport gratuito in dodici parchi della città, con personale qualificato, per ogni età e tipo di preparazione, con l’obiettivo di promuovere il benessere e la socializzazione nelle aree verdi urbane. Ritorna per la quattordicesima edizione, il progetto ‘Parchi in movimento’, lanciato da Comune e ‘Bologna Estate’, ideato insieme a Usl Bologna e Istituto scienze neurologiche, in collaborazione con Lloyds Farmacia e sostenuto da Tper, Sci e Decathlon, partirà lunedì 15 maggio e terminerà il 30 settembre.

L’iniziativa che dal 2010 ad oggi ha coinvolto circa 80mila persone, è "un progetto importantissimo per la nostra città e a cui la cittadinanza si è affezionata” ha dichiarato l'assessora comunale allo Sport, Roberta Li Calzi. “Un’attività che punta anche alla promozione della socializzazione - commenta Li Calzi -, è un momento per uscire di casa magari persone anziane e sole ma anche giovani appena arrivati in città per l'Università e che ancora non hanno una rete di relazioni forte”.

Il direttore del settore sport, Paolo Ricci, ha aggiunto "’Parchi in movimento’ si inserisce in questa ipotesi di realizzazione di chi vuole fare attività in modo gratuito e chi vuole aumentare queste importanti relazioni sociali”. Si aggiunge al coro anche Giuseppina Gualtieri, presidente di Tper: “Bisogna seguire questi progetti e portarli avanti, è vitale l’importanza delle frequentazioni di parchi per socializzare e creare situazioni piacevoli nella vita”.

“E’ bene investire in questo progetto, fare attività fisica all’aperto è perfetto”, rimarca il direttore del dipartimento sanità pubblica Usl Bologna, Paolo Pandolfi. “Questo progetto di promozione alla salute risponde alle evidenze scientifiche più recenti- continua Pandolfi -, bisogna portare il sorriso in tutta la cittadinanza”.

"Migliaia di partecipanti, ogni anno i cittadini ci dicono che hanno la necessità di queste iniziative e il loro desiderio di salute e di benessere derivanti da esse”, aggiunge Carmela Menchise, area manager di Lloyds Farmacia. Nicolò Sebastiani, responsabile di sede di Sci, ha ricordato “l’importanza di dare tanta visibilità allo sport, e la comunicazione serve per valorizzare il lavoro che si fa. Far conoscere queste iniziative è importante”.

I parchi coinvolti: sono due per quartiere

I parchi coinvolti, rispetto ai sette della scorsa edizione, salgono a dodici, due per quartiere: parco dei Cedri e parco Vittime della Uno bianca al Savena; Montagnola e Lunetta Gamberini al Santo Stefano; San Donnino e Parker Lennon al San Donato-San Vitale; Villa Angeletti e parco dei Giardini al Navile; giardino Bulgarelli e parco 11 Settembre 2001 al Porto-Saragozza; parco Nicholas Green e parco dei Pini a Borgo Panigale-Reno.

Per conoscere il parco più vicino, basta andare sul sito www.pimbologna.it, in cui si possono consultare anche i palinsesti, gli orari e tutte le informazioni.