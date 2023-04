Parchi nel cuore, escursioni alla scoperta (e tutela) dell’ambiente: il programma

Bologna, 28 aprile 2023 – La bella stagione è finalmente arrivata, e il sole scalda e illumina ogni angolo della città. Con il bel tempo, parte a pieno ritmo il progetto ‘Parchi nel cuore’, un programma di iniziative che tutelano e valorizzano l’ambiente dei comuni della Macroarea Emilia Orientale. Il primo appuntamento è domani con l’escursione ‘I sette corvi’: la favola dei sette corvi affonda le sue radici nella tradizione europea e arriva nel Belvedere dove trova boschi, paesi e sentieri da abitare. La passeggiata, adatta ai bambini dai sei anni, racconta la versione tradizionale locale ripercorrendo i passi della protagonista, andando alla scoperta del bosco ed entrando a contatto con la natura. Il ritrovo è alle 10 a Budiara, Lizzano in Belvedere, per un’incantevole scarpinata, che terminerà circa alle 13. Sono fondamentali scarponcini da trekking e abbigliamento comodo, oltre che acqua e merenda. Il prezzo è di cinque euro a bambino.

Domenica, il percorso gratuito ‘La fluidità dell’acqua’ conduce i visitatori nel bosco appenninico bolognese dell’Alta Val Dardagna, che unisce la terra montanara all’acqua limpida del torrente Dardagna. Il ritrovo è alle 9.30 a Poggiolforato, Lizzano in Belvedere, nel parcheggio al termine dell’unica strada asfaltata che attraversa il borgo. Il ritorno, invece, è previsto per le 16.30, dopo cinque ore di cammino e 11 chilometri di percorso ad anello, che ha un dislivello di 440 metri. Non dimenticate acqua, pranzo al sacco, un binocolo ed eventuali bastoncini telescopici!

Lunedì, in occasione della festa dei lavoratori, il progetto propone il percorso ‘Lavori di ieri, passi di oggi’, che parte alle 9.15 dalla località Quercia, in Val di Setta, località di Marzabotto. La lunghezza è di 12 chilometri, con un dislivello di 520 metri. Il costo del percorso ad anello è di 15 euro per gli adulti, sei euro per i minori di 14 anni, ed è gratis per i minori di otto anni. Si raccomanda pranzo al sacco, acqua, un telo su cui stendersi ed eventuali bastoncini telescopici.

E a fine maggio, venerdì 26, c’è ‘Ciao Pan’, il festival dedicato alla biodiversità, che si svilupperà in tre giorni di conferenze, approfondimenti e laboratori sul ruolo e le prospettive dell’uomo e della natura che ci accoglie.