Pranzo di Pasqua 2023: Bruno Barbieri e la ricetta del casatiello da picnic

Bologna, 8 aprile 2023 - Basterà allacciarsi il grembiule e seguire, con attenzione, tutti i passaggi di “una ricettina pasquale straordinaria”. Così l’ha definita lo chef Bruno Barbieri sul suo canale Instagram, quando soltanto ieri ha comunicato al suo pubblico di voler condividere alcune delle migliori idee da portare a tavola domenica a pranzo.

Esperti di cucina e non, hanno così potuto prendere carta e penna e appuntarsi tutti gli ingredienti necessari per sperimentare in cucina ciò che il cuoco bolognese ha consigliato. E, in occasione della Pasqua, imbandire la tavola con un casatiello “particolare, da picnic, perfetto anche per Pasquetta”.

“Vi assicuro che un boccone tira l’altro” scrive lo chef, che rimanda a un video pubblicato stamattina su YouTube in cui mostra al pubblico tutti i passaggi della ricetta e gli ingredienti necessari.

Ingredienti

500 grammi di farina, 300 ml di acqua, 40 gr di strutto, 10 gr di lievito di birra, 150 gr di salame Napoli, 150 gr di provola e infine burro, olio evo e sale quanto basta.

Procedimento

Dopo aver messo farina, strutto e lievito in un contenitore, mescolare con acqua e impastare il tutto. Successivamente, l’impasto, leggermente morbido, andrà poi versato in un secondo contenitore con un’aggiunta di farina e bagnato con l’olio: coprire con carta trasparente. L’impasto andrà fatto lievitare in una zona calda della cucina, vicino alla bocca del forno acceso.

Nel frattempo, tagliare il salame e la provola a cubetti. Quando l’impasto sarà lievitato, bisognerà quindi aggiungere questi due ingredienti e amalgamare bene il tutto. Terminata questa procedura, l’impasto dovrà lievitare una seconda volta. Successivamente, con l’impasto lievitato, bisognerà formare delle piccole palline da inserire in alcuni stampi da creme caramel usa e getta (per impedire che l’impasto rimanga attaccato, servirà imburrare gli stampi o usare dello staccante da cucina).

Terminata questa procedura, dovranno lievitare per una terza volta e poi inseriti nel forno a 180 gradi fino a quando, una volta tostati, cresceranno fino a diventare simili a un soufflé.

"Un piatto buono anche dopo due giorni”

La forma del casatiello di Barbieri richiama in tutto e per tutto quella di un soufflé, pensato per essere comodamente inserito in un cestino da pic-nic. Il sapore, invece, rimane quello del piatto tradizionale, tipico del periodo pasquale e nato in Campania. “Un piatto sempre buono, anche uno o due giorni dopo - dice lo chef - e da mangiare anche al posto del pane: con un bicchiere di vino abbiamo fatto bingo”. La ricetta, infatti, ha incuriosito fin da subito i ‘seguaci’ dello chef: oltre 20.000 riproduzioni soltanto su Instagram in pochi minuti.