Pasqua 2023 a Bologna, il forno Brisa chiude una raccolta fondi da record e omaggia la colomba: le ricette

La colomba del forno Brisa

Bologna, 22 marzo 2023 – E’ una Pasqua dal sapore dolce quella del forno ‘Brisa’, che arriva al traguardo di una campagna di raccolta fondi ‘record’ (superati i 4 milioni di euro) e festeggia con la colomba pasquale in diverse varianti.

Classiche, creative, vegane e “Brutte ma Buone”: tanti sono i dolci tradizionali, dal pack sognante e incoraggiante, proposte dal forno bolognese. Dolci che annunciano la fine della seconda campagna di crowdfunding “I sogni possono ispirare rivoluzioni!”.

Il Forno Brisa, a partire dalla primavera, si dedicherà allo sviluppo dei tanti progetti pensati insieme alle pasticcerie amiche, realtà artigianali d’eccellenza con cui ha condiviso la nuova campagna lanciata a dicembre sul portale di Mamacrowd. “Siamo davvero felici di annunciare la chiusura di questo crowd ad una cifra record per noi, più di 4 milioni di euro raccolti. Grazie alla fiducia di tutti quelli che hanno sostenuto questo progetto, Forno Brisa ora è una realtà composta da oltre 1000 soci, tra i quali ci sono clienti, finanziatori, ma anche bakery amiche, come Panificio Davide Longoni, Pandefrà, Mamm e Mercato del Pane. Ora più che mai non vediamo l’ora di metterci al lavoro insieme a loro per realizzare i nuovi progetti con i quali continueremo la nostra rivoluzione nel mondo del pane.” racconta Pasquale Polito, uno dei due soci fondatori di Forno Brisa.

Il Crowdfunding era iniziato lo scorso dicembre il cui obiettivo è lo sviluppo di un nuovo modello di bakery orizzontale e corale nel quale sono coinvolti i soci Davide Longoni a Milano, Francesca Casci Ceccacci di Pandefrà a Senigallia, Roberto Notarnicola di Mamm di Udine, Luigi Morsella del Mercato del Pane di Pescara. Tra i progetti comuni sicuramente il Mulino Collettivo in Abruzzo, al fine di completare e controllare l’intera filiera, e una piattaforma digitale capace di efficientare il lavoro e di garantire la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni all’interno delle singole aziende e tra le aziende amiche, oltre a nuovi punti vendita e nuovi laboratori.

Le colombe di pasqua 2023 e dove trovarle

Le colombe 2023 di Forno Brisa: classiche, creative, vegane Sono tutti naturali gli ingredienti alla base delle numerose declinazioni di colomba proposte da Forno Brisa. Il cioccolato e la gianduia di autoproduzione della bakery, il caffè tostato nella micro-roastery di proprietà del forno e i canditi della filiera Jam Session, progetto ideato da Panificio Moderno di Trento. La scatola, creativa e inclusiva, è un messaggio di ottimismo e positività con grafiche fantasiose e frasi incoraggianti.

Oltre ai gusti tradizionali – Classica, Gianduia e Caffè, Albicocche e Cioccolato fondente autoprodotto – il forno di Bologna propone anche una variante vegana a grande richiesta e le "Brutte ma Buone", perfette a livello organolettico ma con qualche difetto estetico, proposte a prezzo scontato al pubblico che vuole contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare.

​Le colombe sono acquistabili in tutti i Forno Brisa della città di Bologna e sul sito online www.fornobrisa.it. La pizza, invece, sarà disponibile sia da Pandefrà che negli store di Forno Brisa.