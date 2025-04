Pasqua a Bologna fra camminate in collina, musei, illusioni e musica

Bologna, 16 aprile 2025 - Pasqua è sempre più vicina e le idee su cosa fare a Bologna e dintorni sono numerose sia per turisti che per gli stessi bolognesi. Anno dopo anno, ci può essere sempre qualcosa di diverso da scoprire e da fare.

A partire dai musei, molti aperti sia domenica che lunedì a Pasquetta, da quelli civici e universitari alla Pinacoteca Nazionale. Un viaggio tra storia, archeologica, scienza, arte e ovviamente tanta cultura.

Tra le diverse mostre infatti a disposizione: si può scegliere per esempio fra Antonio Ligabue a Palazzo Albergati, Ai Weiwei a Palazzo Fava, Prospettive d’Oriente al Museo civico Medievale, Diabolik a Palazzo Pallavicini, o anche Che Guevara, George Simenon e Jack Vettriano.

Come smaltire il pranzo di Pasqua

Per smaltire poi il pranzo pantagruelico di Pasqua si può pure camminare per esempio con il pellegrinaggio urbano, pensato in occasione dell’Anno Giubilare.

Un percorso che include i principali luoghi di culto presenti nel centro storico e ovviamente il Santuario della Madonna di San Luca. Le chiese consigliate in particolare sono la Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano, la chiesa dei Santi Vitale ed Agricola, il Complesso di Santo Stefano, la Basilica di San Petronio, il Santuario di Santa Maria della Vita, la sontuosa Cattedrale di San Pietro e il Santuario di San Luca come tappa finale anche per osserva Bologna dall’alto.

Per o più ‘pigri’, si fa per dire, c’è sempre in agguato il giro con l’ormai celebre pullman rosso scoperto: il Red City Bus.

Il pullman scoperto City Red Bus pieno di turisti mentre passa per il centro di Bologna (foto Schicchi)

Qualche idea anche per i bambini

Tralasciando i posti dove potere andare a mangiare perché la lista sarebbe (quasi) infinita e forse involontariamente ‘di parte’ ci solo anche alcune opportunità dove andare insieme ai bambini a partire dai laboratori del Museo Civico Archeologico e il Museo delle Illusioni con le sue stanze piene di magia e di giochi di prospettiva.

Gli appassionati del verde, invece, a Pasquetta potranno esplorare la natura con il tour ExtraBimbi - Tra i boschi del Parco La Martina avventurandosi in un laboratorio naturale a cielo aperto per un’esperienza inaspettata quanto sorprendente. Da provare.

Sempre in chiave dei bambini (ma non solo) Villa Pini ospita il Circo Paniko, una festa lunga per colorare ancora di più la primavera con eventi e vari concerti: nel giorno di Pasquetta è in programma l’atteso spettacolo Euphon alle ore 18.

Dai portici ai colli bolognesi per camminare

Oltre a incamminarsi lungo i famosi portici infiniti e patrimonio dell’Unesco che regala Bologna, si può andare in mezzo al verde e optare per uno dei tanti sentieri che offrono le colline bolognesi. Da Monte Donato con Forte Bandiera e Monte Paderno a Parco Cavaioni e all’antico sentiero dei Bregoli, senza tralasciare le bellezze del parco della Chiusa al Talon lungo il fiume Reno fino al suggestivo Palazzo De’ Rossi.

Camminate e trekking per grandi e anche per piccini al posto anche della tradizionale gita fuori porta, per evitare poi pure snervanti code in autostrada e il consueto traffico.