L’alta pasticceria del bolognese Luca Porretto arriva a Zanzibar: apre Iliki e assume giovani locali

Bologna, 29 settembre 2025 - Zanzibar, l’isola delle spezie e dei contrasti, ha da oggi un nuovo protagonista: il cardamomo. Da questa spezia simbolo nasce "Iliki", la pasticceria di eccellenza voluta dal maestro Ampi bolognese Luca Porretto assieme all’imprenditore Claudio Moras, già noto per il ristorante The Rock. Una sfida che intreccia l’arte dolciaria italiana con il tessuto sociale dell’isola, dove alle difficoltà logistiche risponde l’entusiasmo di una comunità desiderosa di crescere e imparare.

La sfida

Dietro Iliki ci sono due figure di riferimento: Luca Porretto, maestro Ampi e pasticciere bolognese insignito dal Gambero Rosso, e Claudio Moras, imprenditore veneto noto per il ristorante The Rock a Zanzibar e per i progetti di solidarietà locale. Se portare dolci d’autore a Zanzibar è già una sfida, farlo trasformandola in occasione di crescita lo è ancora di più. “Qui non esistono pasticceri – racconta Porretto – così abbiamo scelto di assumere ragazzi del posto e insegnare loro un mestiere. Alcuni arrivano da strutture che accolgono giovani senza famiglia: per noi è un modo di restituire qualcosa a una terra che ci ha dato tanto”.

Il nome e la filosofia

Iliki, in swahili “cardamomo”, è una delle spezie più usate nella cucina zanzibarina. Un nome che evoca delicatezza e identità, scelto per rappresentare un luogo che vuole essere più di una pasticceria: un laboratorio di idee, incontri e formazione. “La nostra forza – dice Moras – è diventare un punto di riferimento per la comunità, unendo cultura del caffè, dolci artigianali e piccoli momenti di condivisione quotidiana”.

Dove si trova

La scelta della location è forse uno degli aspetti più interessanti. Non si tratta di una località turistica, infatti, ma di un quartiere autentico e multiculturale: Mbweni, a pochi chilometri da Stone Town, è il luogo in cui Porretto e Moras hanno deciso di piantare le radici del loro progetto. “Volevamo inserirci in una comunità vera – spiega Moras – e creare uno spazio di incontro che parlasse di qualità e accoglienza”.

Materie prime e creatività

Le monoporzioni firmate Porretto uniscono frutta tropicale e tradizione italiana: cocco, mango e passion fruit si intrecciano con pistacchio e nocciola. Nascono così creazioni dal design sorprendente, pensate per raccontare con un morso il dialogo tra due mondi. “Ogni dolce è un esperimento di contaminazione, un equilibrio tra tecnica italiana e sapori africani”, spiega il Maestro.

Tra le specialità spicca Espresso Bloom, un piccolo chicco di caffè che racchiude mousse al mascarpone, bisquit al caffè e un cuore di caramello salato con arachidi, avvolto da una glassa di cioccolato fondente. Più ludica e sorprendente è Rolling Secret, la monoporzione a forma di dado: strati di mousse al cioccolato fondente, bavarese al latte e namelaka al cioccolato bianco ne fanno un gioco di consistenze e colori.

Con Yellow Passion, invece, la tropicalità si fa protagonista: una namelaka al passion fruit e cioccolato bianco con inserto di gel al frutto della passione, avvolta da una brillante glassa gialla che richiama il sole dell’Oceano Indiano. Infine, un omaggio all’ironia: Not a banana. But two, un dolce che riproduce in modo realistico il frutto, ma che dentro sorprende con la delicatezza di una namelaka alla banana.

Dolci come messaggio

Non solo estetica e sapore, ma anche coraggio e solidarietà. Tra forni che si inceppano per i black-out e ingredienti difficili da reperire, la sfida di Iliki diventa metafora di un sogno che prende forma. “Il bello – conclude Porretto – è provarci. E farlo insieme, portando un po’ di Bologna sull’Oceano Indiano e restituendo a Zanzibar il dono più prezioso: un futuro di competenze e speranze”.