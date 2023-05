Pausa pranzo al sapore di uguaglianza, a Bologna parte ‘Equal for lunch’

Bologna, 15 maggio 2023 – Una serie di incontri da seguire durante la pausa pranzo, per riflettere sul concetto di uguaglianza e affermarlo come bene primario. Questo è l’obiettivo di ‘Equal for Lunch’, l’iniziativa all’interno del piano per l’Uguaglianza in cui rappresentanti di istituzioni, esperti ed esperte, giornaliste e giornaliste, discutono di temi riguardanti l’uguaglianza.

"L’appuntamento vuole diventare una cassetta degli attrezzi sotto forma di menù. Le nostre persone si nutrono anche di valori” ha dichiarato Simona Lembi, responsabile del piano per l’Uguaglianza metropolitano. “Gli appuntamenti rispondono a un bisogno preciso, quello di approfondire e discutere il tema di una vera equità a cui aspirare” sottolinea la vicesindaca Emily Clancy, la quale aggiunge anche che “c’è la necessità di far uscire il tema delle pari opportunità. Questa iniziativa è un passo importante per la sua diffusione”.

Sia Lembi che Clancy, hanno ringraziato le chef "che hanno condiviso con loro la sfida”, ovvero Alessandra Buriani, del ristorante ‘Buriani’, Aurora Mazzucchelli di ‘Casa Mazzucchelli’ e Federica Frattini di ‘Podere San Giuliano’. Quest’ultima, ritene che l’uguaglianza sia “l’avere l’opportunità di potersi giocare le proprie carte senza essere ostacolato o aggirato, e mettendoci tutto sé stesso”.

Gli appuntamenti in programma

Il primo incontro si è tenuto l’8 marzo, il tema trattato è stato la riforma articolo 37 della Costituzione. In cui hanno dialogato Edoardo Ales, professore ordinario di diritto del lavoro dell’Università di Napoli, e Simona Lembi, moderati dalla giornalista Daniela Preziosi.

Il secondo incontro e il primo di questa nuova fase di appuntamenti sarà mercoledì 17 maggio alle ore 13, il tema è la tutela dei figli di coppie omogenitoriali. Interverranno Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto del sindaco e delegato al lavoro della città metropolitana di Bologna; il giudice del tribunale di Bologna, Marco Gattuso, entrambi moderati dalla giornalista Elena Tebano. “C’è molta retorica sull’infanzia. Oggi sono i figli e figlie a subire la fatica della disuguaglianza delle coppie omogenitoriali. Il diritto all'uguaglianza di bambini e bambine è irrinunciabile”, commenta Lembi.

Il 31 maggio poi si parlerà delle misure per l’uguaglianza nel Pnrr e negli appalti insieme ad Annalisa Boni, assessora comune di Bologna ai fondi europei, Aline Pennisi, unità di missione ‘NG-EU’ del ministero dell’economia e della finanza e Andrea Sabbadini, il direttore generale centrale acquisti regione Lazio, moderati dalla giornalista Silvia Pagliuca. “Oggi una donna su due non ha un lavoro. La media Ue di occupazione femminile è del 65%”, ha aggiunto Lembi.

Nei due incontri del mese di giugno, il primo il 14 e il secondo il 28, si tratterà di diritto di voto e le politiche di genere nel primo appuntamento e della proposta di legge su lavoro e genitorialità, nel secondo. Il 14 giugno parteciperà tra gli ospiti anche la direttrice dell’Istat, Linda Laura Sabbadini. Mentre il 28 giugno parlerà anche il sindaco metropolitano, Matteo Lepore. La ‘prima fase’ si chiuderà il 12 luglio con l’incontro chiamato ‘La città femminista. Immaginare nuovi modi di costruire le città’, a dibattere saranno proprio Clancy e Lembi.

Per ulteriori informazioni, e per seguire la diretta streaming dei 30 minuti di incontro, si può consultare il sito: www.pianouguaglianza.it