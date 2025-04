Percorsi di storia e arte fra i fiori: gli itinerari nella Certosa di Bologna per Pasqua

Bologna, 17 aprile 2025 – Fra le idee per Pasqua sicuramente inaspettate c’è anche quella proposta all’interno del Cimitero monumentale della Certosa che in questi giorni si trasforma in un giardino fiorito, tra storia e memoria. Grazie alla collaborazione con l’associazione Amici della Certosa, il Museo Civico del Risorgimento e alcuni fiorai della Certosa, infatti, sono nati nuovi percorsi tematici, che fanno dialogare arte e natura.

Da Testoni a Marconi, passando per Ercolani e Ciamician, fino a Maserati, Minarelli e Ducati, a oggi sono tre gli itinerari fruibili elaborati a cura dell’Associazione Amici della Certosa in collaborazione con il Museo Civico del Risorgimento: teatro, motori e scienza, quest’ultimo diviso in due blocchi cronologici.

Terra di motori

Bologna al centro della Motor Valley, terra dove ingegno e velocità si fondono. Questo percorso celebra otto pionieri e innovatori dell’automobilismo, figure che hanno reso l’Emilia-Romagna un simbolo di eccellenza nel settore.

Il Teatro e i suoi personaggi

Bologna e il teatro, un legame profondo fatto di spettacolo, incontri e passione. In Certosa riposano 11 protagonisti della scena teatrale cittadina, testimoni di un’epoca in cui il palcoscenico era fulcro della vita culturale e il teatro luogo di incontro e scambio.

La scienza riposa in Certosa

Un primo percorso si snoda fra ‘700 e ‘800. Scienziati e studiosi, profondamente legati all’ateneo bolognese, hanno lasciato un’impronta nel sapere scientifico e tecnologico della città. Questo itinerario rende omaggio a 7 figure che, tra il Settecento e Ottocento, hanno contribuito alla crescita della conoscenza. Un secondo percorso è dedicato a 9 scienziati che tra Ottocento e Novecento hanno innovato il sapere, lasciando un’eredità preziosa alla città e al mondo.

Presto arriveranno anche itinerari sulla musica e lo sport.

Un'altra tomba inserita all'interno del percorso tematico in Certosa

“Con questa iniziativa, vogliamo celebrare la rinascita e la bellezza attraverso i fiori, che arricchiscono i singoli percorsi tematici, creando un legame profondo tra storia e memoria” dichiara Cinzia Barbieri, direttore generale di Bologna Servizi Cimiteriali.

“La Certosa si fa sempre più luogo di riflessione e meraviglia, un museo a cielo aperto dove il tempo dialoga con la memoria e dove ogni composizione non solo decora, ma simboleggia la vita che continua. Questa collaborazione in sinergia tra Bologna Servizi Cimiteriali, che si occupa della gestione e della cura dei cimiteri, insieme agli altri attori coinvolti nella valorizzazione della Certosa – chi come espressione della cultura del Comune, chi su base volontaria, chi dal punto di vista floreale – ci ha portato oggi a un percorso condiviso. Un viaggio che accompagnerà i visitatori, cittadini e turisti, tra le straordinarie opere scultoree e architettoniche del complesso monumentale, soffermandosi sulle vicende e sui personaggi di spicco che vi riposano”. Il percorso fiorito, creato per l’occasione da I Fiori di Luna, Idee in Fiore, I Fiori di Lo’ e L’Ortensia, è identificato con un QR Code a disposizione dei visitatori che potranno poi approfondire tutti gli altri itinerari seguendo le indicazioni sugli opuscoli distribuiti agli ingressi della Certosa e pubblicati online: amicicertosabologna.eu/percorsi-tematici/