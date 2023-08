Piazza Maggiore, oggi a Bologna si balla con la Filuzzi

Bologna, 14 agosto 2023 – È la ‘balera’ più suggestiva che sia possibile immaginare, Piazza Maggiore. Una scenografia che ogni pista da ballo vorrebbe per avvolgere e far emozionare i frequentatori, un elemento di seduzione che amplifica il potere evocativo di valzer, polke e mazurke. È un avvenimento non solo artistico, ma di forte impatto sociale, la notte della Filuzzi che va in scena stasera alle 21 sul Crescentone, omaggio a uno straordinario patrimonio sonoro cittadino che non è più fatto museale o folklore da cartolina, ma proposta viva, con la stessa energia, oggi, con la quale ha fatto da colonna sonora nel dopoguerra al passaggio dalla civiltà contadina all’urbanizzazione, dalle campagne al boom economico.

Tutto gravita intorno alla riscoperta, in atto già da qualche anno, della figura di Leonildo Marcheselli, il virtuoso dell’organetto bolognese, scomparso nel 2005, la cui straordinaria eredità artistica è divisa tra lasciti alla Cineteca, alla biblioteca dell’Archiginnasio e alla Discoteca di Stato. Fortemente voluta dalla delegata alla Cultura Elena Di Gioia, che ha di recente costituito in Comune un tavolo di lavoro, per rendere la Filuzzi sempre più linguaggio contemporaneo, capace di intrecciare rapporti con suoni diversi, la serata sarà dominata dalle incalzanti melodie proprie degli organetti, che a Bologna venivano costruiti nel laboratorio della Famiglia Biagi, diventati oggi preziosi oggetti contesi dai collezionisti. Con la collaborazione della Cineteca e la direzione artistica di Mauro Malaguti, sul palco salirà l’orchestra simbolo della nuova Filuzzi, quella del Maestro Massimo Budriesi. Tantissimi gli ospiti. Ci saranno Barbara Lucchi e Massivo Venturi, titolari di un’orchestra, e il giovanissimo Nicolò Quercia, forse il vero erede della Filuzzi storica. Il suo gruppo è formato da ragazzi poco più che ventenni, con esperienze accademiche alle spalle, e ogni suo concerto è immancabilmente un ‘tutto esaurito’. È lui a seguire le orme di Leonildo Marcheselli, grazie alla stretta relazione con i figli Marco e Paolo, musicisti anche loro, ed è il rappresentante di un importante rinnovamento generazionale come in parte è già avvenuto in Romagna con li liscio. Oltre che a Marcheselli, il concerto di questa sarà è dedicato ad altri due grandi protagonisti di questa musica. Uno è Ruggero Passarini, che di Leonildo è stato il primo importante allievo, l’altro è Dino Lucchi, padre di Barbara, fisarmonicista molto famoso, che per decenni ha fatto danzare folle di ballerini nelle tantissime balere della città e della provincia. Su uno schermo verranno proiettati documentari sulla storia delle Filuzzi, commentati da Carlo Pelagalli.