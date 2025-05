Piazza XX Settembre a Bologna, quattro passeggiate serali alla scoperta di portici e meraviglie

Bologna, 5 maggio 2025 – Quattro passeggiate serali tra portici, canali nascosti e architetture senza tempo, alla scoperta di epoche diverse e trasformazioni urbane, con il duplice obiettivo di mantenere la zona un presidio sicuro. Si parte domani con ‘Galliera: la porta dei Portici’, la nuova proposta nata dalla collaborazione tra Confcommercio Ascom, il Comitato Lions Portici di Bologna e quello dei residenti di via Galliera.

L’iniziativa di Ascom, Lions e residenti di via Galliera

Aperta a tutti i cittadini e turisti interessati, l’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto XXL gestito da Ascom, che ha vinto un bando del Comune per il recupero e la rigenerazione dell’area di piazza XX Settembre e la zona di Porta Galliera. L’obiettivo delle camminate è far conoscere, valorizzare e rispettare la città e i suoi portici, attraverso visite condotte dalle esperte Guide di Confcommercio Ascom.

Primo tour martedì 6 maggio alle 19

Il primo appuntamento è fissato per domani martedì 6 maggio alle 19, argomento della visita guidata: ‘Via Galliera: dalla rocca papale alla rocca imperiale’. Ritrovo e partenza avverranno da Porta Galliera, presso il Giardinetto di piazza XX Settembre, davanti alla postazione bar (ore 19). La durata di ciascuna passeggiata sarà di un’ora e mezza. Le visite si terranno anche in caso di maltempo, grazie alla possibilità di realizzarle al riparo dai portici. Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente al seguente link.

Il calendario degli appuntamenti

Dopo la visita ‘Via Galliera: dalla rocca papale alla rocca imperiale’ fissata per domani alle 19, martedì prossimo 13 maggio ecco ‘Via Indipendenza: la ‘nuova’ strada, la Ville Lumière e il post Risorgimento a Bologna’. Si arriva poi al 20 maggio con ‘Le acque tra i due Porti del centro di Bologna’ per concludere l’ultimo martedì del mese, 27 maggio, con ‘Un tripudio di portici: dal barocco di via Galliera al medioevo di via Marsala’.

Il progetto Piazza XXL

Da inizio anno Confcommercio Ascom porta avanti il Progetto XXL in piazza XX Settembre, con l’obiettivo di mantenere un presidio attorno al Cassero di Porta Galliera dove, non di rado, gli episodi di cronaca, spaccio e microcriminalità sono all’ordine del giorno. Un’iniziativa nata a seguito del bando promosso dal Comune proprio per “riprendersi” gli spazi della piazza.

"Tutti devono pensare di poterci portare i bambini a giocare – aveva detto allora il sindaco Matteo Lepore –. Chiedo a tutti di collaborare, perché quell’area è parte integrante della nostra città, dove ci sono persone che vivono e lavorano. L’obiettivo è far ripartire la zona”.