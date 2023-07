Piscine a Bologna e dintorni: orari e prezzi

Bologna, 6 luglio 2023 - Ecco come ingannare il caldo estivo a Bologna e nei dintorni, con piscine all'aperto al chiuso e parchi acquatici.

In città

Villaggio del Fanciullo

Per coloro che desiderano continuare a praticare nuoto libero durante l'estate, c'è il Villaggio del Fanciullo in via Bonaventura Cavalieri. Presso questa struttura sono disponibili corsi di scuola nuoto, cross water e acqua posturale. Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì e mercoledì 7 alle 20, martedì dalle 7 alle 20.40, giovedì dalle 12 alle 20.40, venerdì dalle 7 alle 18, sabato dalle 9 alle 13. Il costo di un ingresso singolo è di 11 euro per i tesserati e 14 euro per i non tesserati.

Piscina Cavina

La Piscina Cavina, ubicata in via Biancolelli 36, presenta una forma rotonda ed è particolarmente adatta ai bambini o a chi preferisce acque basse. In alternativa, è disponibile una vasca coperta con 6 corsie. Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì dalle 9 alle 21, martedì dalle 6 alle 20, mercoledì dalle 9 alle 21, giovedì dalle 6 alle 20. Ingresso intero a 8,50 euro, con tessera 7.90 euro. Sono previste tariffe ridotte per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni, anziani sopra i 65 anni, forze dell'ordine, persone con disabilità, partecipanti alle lezioni di fitness e studenti universitari fino a 29 anni, nonché per le donne in gravidanza.

Piscina Sterlino

La Piscina Sterlino, situata in via Murri 113, è una delle preferite dalla comunità di Bologna. Si tratta di una spaziosa piscina olimpionica (50 metri), dotata di una vasca più piccola per i bambini. È aperta al pubblico dalle 12.30 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 10.30 alle 18 il sabato e la domenica. Il costo dell'ingresso è di 10 euro nei giorni feriali e 12 euro nel weekend. Sono disponibili diverse tariffe ridotte, previa presentazione della tessera sanitaria. È consigliabile prenotare lettini e ombrelloni contattando il numero 3534089244.

Relais Bellaria Hotel

Situato in via Altura 11, il Relais Bellaria Hotel offre una piscina in pietra ardesia circondata da palme, ulivi e bonsai. All'interno della piscina principale, troverai una cascata e due vasche idromassaggio ricavate da botti di rovere. È il luogo perfetto per coppie o per chi desidera godersi momenti di relax in solitudine. L'ingresso ha un costo di 30 euro nei giorni feriali e 50 euro nei festivi e include un pasto freddo con acqua e caffè, lettino e ombrellone con connessione wi-fi e telo. L'orario di apertura è dalle 9.30 alle 19.30 (fino alle 20.00 nel weekend).

Nei dintorni di Bologna

Skiuma a Bentivoglio

A Bentivoglio (Bologna), precisamente in via Saliceto 8, si trova la piscina del Zanhotel. Il complesso estivo comprende una spaziosa piscina ricoperta di mosaici e una vasca con idromassaggio. Per un'esperienza di completo relax, l'area benessere dell'hotel offre anche sauna, bagno turco e doccia con cromoterapia. Inoltre, è possibile gustare deliziosi piatti presso il ristorante Rossi Sapori. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è necessario inviare un’e-mail a [email protected]

Free Beach a Valsamoggia

Immerso nei meravigliosi colli bolognesi, a Valsamoggia (Bologna), si trova il Free Beach. Oltre alla piscina, che include anche un piccolo trampolino per tuffi, la struttura offre una vasca dedicata ai più piccoli, campi da pallavolo e ping pong, e un comodo gazebo coperto con servizio di ristorazione. Il costo del biglietto intero è di 12 euro (8 euro per i bambini) dal lunedì al venerdì e di 15 euro (12 euro per il ridotto) durante il weekend e nei giorni festivi. Il complesso è aperto dalle 9.30 alle 20 dal lunedì al giovedì e la domenica, mentre il venerdì e il sabato rimane aperto fino a mezzanotte. Si ricorda che le vasche chiudono mezz'ora prima dell'orario di chiusura generale.

Acqua & Fitness a Ozzano dell’Emilia

In questo caso, è possibile optare tra la piscina coperta olimpionica e quella esterna di dimensioni più ridotte. La vasca all'aperto è adatta a persone di tutte le età: al centro, c'è una piattaforma rotonda ideale per rilassarsi al sole. Inoltre, è possibile trovare giochi d'acqua, vasche idromassaggio e, come suggerisce il nome stesso, un'area fitness con campi da pallavolo e beach tennis. Situato a Ozzano dell'Emilia (a metà strada tra Bologna e Imola), Acqua & Fitness si trova in via Nardi 2 ed è facilmente raggiungibile in auto, autobus o treno. La piscina esterna è aperta dalle 9:00 alle 19:00 e il costo del biglietto intero è di 7,70 euro nei giorni feriali e di 8,80 euro nei giorni festivi. Sono disponibili diverse opzioni di riduzione.

Villaggio della Salute a Monterenzio

Nel suggestivo paesaggio di Monterenzio (Bologna), precisamente in via Sillaro 7, si trova il Villaggio della Salute, un vero e proprio acquapark immerso in una splendida cornice naturale caratterizzata da colline e cipressi. L'Acquapark della Salute Più è un'oasi verde che offre ben 24 piscine di diverse dimensioni, scivoli acquatici e un ampio prato per prendere il sole. Ma le attrazioni non finiscono qui: tra i servizi disponibili ci sono i bagni di sale, ulteriori scivoli acquatici, un percorso olistico, canoe e waterbike. L'ingresso a partire da 24 euro.

Junior Club Rastignano

A Pianoro, in via Serrabella 1, si trova un'ampia area ricreativa che comprende una piscina olimpionica all'aperto, un'area Jacuzzi e una spiaggia con sabbia rosa importata dall'Egitto. Per ristorarsi, c'è un chiosco, mentre per l'attività fisica sono disponibili campi da beach volley e beach tennis. È un luogo ideale per il divertimento anche dei più piccoli, grazie al parco giochi con gonfiabili e molle. La struttura è aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00, con un costo d'ingresso variabile da 3 a 30 euro a seconda del pacchetto acquistato e del giorno della settimana.

Piscina Comunale di Castel San Pietro

Situata in Viale Terme 850, la Piscina Comunale di Castel San Pietro è una struttura con 5 vasche, coperte e scoperte, adatte a tutte le età. Aperta dalle 9 alle 20 (martedì e giovedì dalle 7), con un costo d'ingresso di 7,50 euro nei giorni feriali e 8 euro nei festivi.

Piazzale della Gioventù di Budrio

Se ti trovi nella zona di Budrio, a pochi passi da Bologna, puoi visitare la struttura situata al Piazzale della gioventù al civico 16, dove potrai vivere una divertente esperienza acquatica. Orario di apertura dalle 14 alle 19.30 (lunedì-venerdì) e dalle 9 alle 19.30 (sabato e domenica). L'ingresso costa 6,50 euro nei giorni feriali e 7,60 euro nei festivi, ridotto a 5,20 euro dopo le 18 (5,50 euro nei festivi).