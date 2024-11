Mostre Bologna, la pittura della dinastia Savini al Museo dell'Ottocento

Bologna, 1 novembre 2024 - Una grande esposizione delle opere della famiglia Savini, interpreti delle diverse correnti stilistiche della pittura del secolo XIX, al Museo dell'Ottocento, in piazza San Michele 4/C. Le opere saranno esposte fino al 3 marzo 2025.

La mostra

Gli spazi del complesso museale accolgono le realizzazioni dei vari membri della dinastia ai quali sono dedicati anche dei panel specifici. L'esposizione osserva l'ordine cronologico: si inizia con Giacomo Savini (Bologna, 1768-1842), esponente del fiorente periodo Neoclassico e noto in particolare per la sua vocazione paesaggistica. La collezione propone alcuni rarissimi dipinti inediti. A seguire, spazio per la produzione artistica di Alfonso Savini (Bologna, 1838 – 1908), maestro della pittura di genere, i suoi dipinti inizialmente di vocazione neo-pompeiana e successivamente neo-settecentesca sono conservati nelle raccolte internazionali più prestigiose.

L'artista prese parte anche alla prima Biennale di Venezia. A conclusione del "secolo lungo", si espresse l'estro artistico di Alfredo Savini (Bologna, 1868 – Verona, 1924) che diede alla luce opere in stile liberty e iper-realistica, facendo tesoro degli insegnamenti del padre. Nelle diverse interpretazioni che i Savini diedero alle rispettive produzioni artistiche, ciascuno di loro raggiunse l'apice della maestria pittorica, perfezionata nel corso degli anni di formazione ricevuti dall'Accademia di Belle Arti di Bologna e arricchita dalle visite delle esposizioni nazionali e internazionali.

L'allestimento della mostra, curata da Francesco Sinigaglia e Ilaria Chia, è stato reso possibile dal patrocinio di diverse realtà cittadine, a partire dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna, a cui si vanno ad aggiungere Bologna Welcome, Ascom - Confcommercio Bologna, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, Alma Mater Studiorum - Dipartimento delle Arti, Accademia di Belle Arti Bologna, Comitato per la Bologna storico-artistica, Associazione Francesco Francia, Musei di Verona, Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, Comune di Verona, Archivio Storico Diocesi di Verona e il Castello di Buonconsiglio.

Orari e biglietti

Le opere dei Savini sono visitabili al Museo dell'Ottocento tutti i giorni dalle 10 alle 19. Il biglietto d'ingresso intero costa 12 euro, mentre il ridotto da 10 euro viene applicato ai partecipanti dei gruppi dalle 7 persone in su, ai bambini dai 6 anni, agli insegnanti, ai giornalisti, agli studenti e ai detentori della Bologna Welcome Card e della Card Cultura. Gli studenti iscritti all'Università di Bologna possono assistere alla mostra per soli 6 euro. Per i bambini sotto i 6 anni, le guide turistiche riconosciute, i disabili e gli accompagnatori l'ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere allo 051.4989511 o contattare l’indirizzo mail del museo.