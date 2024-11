Pizza artigianale, Bologna nella top 10 mondiale

Bologna, 29 novembre 2024 – Sesta al mondo e unica in Emilia-Romagna: Berberè, il brand creato dai fratelli Matteo e Salvatore Aloe, è stato premiato, per il quarto anno consecutivo, tra i “50 Top World Artisan Pizza Chains” di 50 Top Pizza, la più importante guida mondiale di settore, creata e curata dai critici gastronomici Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro.

La classifica premia le migliori catene artigianali di pizzerie al mondo: Berberè ha raggiunto la sesta posizione, conseguendo anche un premio speciale per il “Best Fried Food” (miglior frittura).

Prossima apertura a Londra

La presentazione della guida si è svolta ieri, nell’ambito dell'European Pizza show - un nuovo format creato dalle piattaforme fieristiche Cibus e Tuttofood - all’Olympia Events a Londra. Proprio qui, nel quartiere di Tottenham Court Road, Berberè inaugurerà, a breve, la terza pizzeria. L’apertura è prevista per il 5 dicembre.

I fratelli Matteo e Salvatore Aloe di Berberè

“Stimolo per il futuro”

“È sempre una gioia per noi ricevere questo premio, che riconosce il lavoro quotidiano di tutte le persone in Berberè, fatto di tecnica, ospitalità, ricerca, formazione. Riconoscimenti come questo rappresentano uno stimolo per il futuro, un invito a fare sempre meglio e a impegnarci ogni giorno”, commentano Matteo e Salvatore Aloe.

La storia dei due giovani imprenditori è iniziata nel 2010 e oggi conta più di 300 dipendenti, 23 locali - di cui tre a Londra - e una grande passione: quella per una pizza buona, artigianale, realizzata con impasto da lievito madre vivo e farine biologiche, farcita con prodotti selezionati e di stagione.

Il podio

In vetta alla classifica c’è 'Grosso Napoletano', che si conferma, per il secondo anno, la migliore catena artigianale di pizzerie al mondo. Nata nel 2017, ‘Grosso napoletano’ ha portato la pizza di stile napoletano in Spagna, prima a Madrid e poi a Barcellona, Siviglia, Saragozza e in altri centri della penisola iberica.

Secondo posto per Da Michele, da 150 anni nel cuore di Forcella, a Napoli: oggi conta oltre 60 sedi (dislocate su più continenti), in cui è possibile gustare la loro celebre pizza “a ruota di carro”.

In terza posizione Big Mamma Group, gruppo nato dall’amore per l’Italia di due imprenditori francesi, Victor Lugger e Tigrane Seydoux. Vanta numerosi locali in Francia, Spagna, Inghilterra e Germania.