Porretta Soul Festival 2023, quattro giorni di grande musica. Ecco quando

Porretta (Bologna), 23 giugno 2023 – I più grandi interpreti della musica rhythm & blues si danno appuntamento ad Alto Reno Terme dal 20 al 23 luglio per il Porretta Soul Festival, rassegna arrivata alla sua edizione numero 35 e diventata ormai un punto di riferimento internazionale per gli appassionati di musica. Ai quattro giorni di concerti su due palchi, saranno affiancate proiezioni cinematografiche e presentazioni di libri a tema, street food ed enogastronomia locale. Con quattro date ‘extra’ per la Valley of Soul previste a Vergato, Tolè, Corno alle Scale e Monteacuto delle Alpi. Il programma e le novità della rassegna verranno illustrati il 26 giugno.