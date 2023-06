Portico di San Luca illuminato: lo show da brividi a Bologna

Bologna, 19 giugno 2023 - La salita che va verso il Santuario di San Luca è gremita, alle 22 di una ventilata sera estiva, per l’accensione delle luci colorate. Un’iniziativa di Cesare Cremonini in collaborazione con il Comune di Bologna e Intesa San Paolo. Lo stesso cantautore si è fatto vedere in serata sotto i portici, subito attorniato dai fan, e si è prestato a selfie, battute, autografi.

Diverse famiglie, con grandi, piccini e anziani hanno affrontato la ripida salita per essere presenti al momento dell’accensione. Tutti armati di telefono per registrare lo spettacolo luminoso.

Ricorrenti il blu e il rosso, i colori del Bologna. Restano chiusi però i cancelli del Santuario: è quindi possibile godersi lo spettacolo dal Meloncello o direttamente dal centro del percorso.

Un progetto del cantautore dei Lunapòp per omaggiare Bologna, la sua città, in occasione del Bologna Portici Festival – Heritage Meets Creativity.

Il video ufficiale pubblicato da Cesare Cremonini