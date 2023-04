Pratello R’Esiste 2023: il 25 aprile al Pratello di Bologna tra programma e divieti

Bologna, 24 aprile 2023 – Il Pratello R’Esiste e fa festa, ma occhio a non sforare l’orario. In occasione del 25 aprile, le attività economiche di via del Pratello e dintorni dovranno chiudere alle 19.30: il Comune, nei giorni scorsi, ha emanato un’apposita ordinanza "per garantire la sicurezza urbana" e dare una stretta ai comportamenti senza regole – dallo Spiderman sul portone di San Francesco alle migliaia di bottiglie lasciate in strada dell’edizione 2022 – registrati lo scorso anno durante la Liberazione. Off limits la parte pedonale di piazza San Francesco, mentre il giardino Bignami sarà chiuso già dalla sera prima.

Il 25 aprile in via del Pratello: attese migliaia di persone

Le vie interessate

Nel dettaglio, l'ordinanza introduce gli orari di apertura per le attività che si trovano in via del Pratello, via Pietralata, via Calari, piazza San Francesco, via del Borghetto, via San Valentino, via Santa Croce, vie de' Coltellini, via San Rocco e tutte le radiali di via del Pratello fino agli incroci con via San Felice e via Sant'Isaia: pubblici esercizi e circoli dovranno cessare la somministrazione dalle 19 e chiudere alle 19,30 e fino alle 6,30 del giorno dopo; anche i negozi di vicinato, medie strutture di vendita, produttori agricoli e laboratori alimentari dovranno chiudere dalle 19 alle 6,30. Per tutti e per tutte le strade citate, ma anche in via Sant'Isaia e via San Felice, dalle 7 del 25 alle 6,30 del 26 scatterà il divieto di vendita per asporto (anche da distributori automatici) di alcolici in lattine e contenitori di vetro.

Il nodo piazza San Francesco

In piazza San Francesco (compresa la parte fino a piazza Malpighi e fino a via del Pratello), in via del Borghetto e in via de' Marchi, sarà vietato dalle 10,30 fino alle 6,30: l'accesso con bevande in contenitori di vetro; l'abbandono di contenitori e rifiuti; l'ingresso con qualsiasi strumento musicale, con "qualsiasi altro oggetto utilizzato come strumento musicale" e apparecchi destinati alla diffusione di suoni. Inoltre, negli stessi orari, "non sarà possibile accedere e stazionare nella parte pedonale di piazza San Francesco e nel giardino accanto", mentre il giardino Bignami di via San Rocco sarà chiuso dalle 21 del 24 fino alle 6 del 26. Infine, sarà vietato svolgere qualsiasi attività di somministrazione temporanea.

La raccomandazione del Comune

"Il 25 aprile è per tutti noi una giornata importante. Chiediamo la collaborazione di tutti – ha detto ha dichiarato la capo di gabinetto e delegata al Progetto sicurezza integrata, Matilde Madrid. – viviamo la giornata della Liberazione rispettando lo spazio pubblico, l'ambiente e le persone. Auspichiamo – continua Madrid - che al termine della manifestazione del Pratello e alla contestuale chiusura dei locali, dopo una giornata intensa, le persone inizino a defluire".

Il programma

Anche con queste limitazioni, il Pratello R’esiste ha organizzato un fitto programma di musica e spettacolo per tutte le nove ore di durata della manifestazione. Alle 10.30, all’incrocio Pietralata-Pratello la posa della Posa della corona ai caduti, il momento solenne che dà il via alla giornata.

Sul palco principale, come sempre in piazza San Rocco alle 11 Coro R’Esistente - Canti popolari e partigiani, alle 12 interventi e concerti coordinati da Max Princigallo: il clou sarà l’intervista all’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, in prima linea per l’accoglienza dei migranti, che dialogherà con Francesca Fornario e Alessandro Canella. Il tutto intervallato da brani di vari gruppi.

Confermati poi i banchetti di associazioni e territori in via del Pratello. In piazza San Francesco (fronte trattoria Fantoni) concerti di: Il Martini, Nemo e K.O. Punch, Spacca il silenzio!, Acusticazzi, Ivanoska. Al Centro sociale della Pace, via del Pratello 53, fino alle 18 iniziative per far conoscere le attività del Centro, giardino aperto con musica, attività per i più piccoli a cura di Mercolello, zona relax e giochi di società per tutte le età. In via Pietralata, Mostra “Anche la cancellazione è violenza” in collaborazione con il collettivo femminista RivoltaPagina di Catania: schede biografiche che hanno il compito di fare luce sulla vita di alcune delle moltissime donne che hanno inventato-progettato-scoperto-scritto ma il cui contributo è stato "cancellato” dai libri di storia.

Nelle strade laterali, concerti con Piervito Nicolì, Giulio Benassi, 2cani, La voce del guerriero, Piermattei + Semola, Ernest Lo, GiroWeedz + Huanito, Dj Mitch, Reggae corner a cura di Dubnico, King Rico e David Sensi Outta Peaceful Warriors e molti altri. A Porta Pratello (via Pietralata 58), alle 9.30 Apertura bar e colazione offerta a bambini/e, ragazzi/e, genitori e solidali del Coro R'Esistente del Pratello e alle 15 Groove Nation Jam - porta il tuo strumento e unisciti alla jam!