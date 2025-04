Pratello R’esiste 2025: il programma tra concerti, dj e pastasciutta

Bologna, 18 aprile 2025 – Musica, spettacoli, teatro e anche… pastasciutta. La festa di ‘Pratello R’esiste’ (che dovrà seguire alcune limitazioni, vista l’ordinanza del Comune) partirà giovedì 24 aprile per raggiungere il momento clou il 25 dalla mattina fino a sera. Ma qual è il programma di una manifestazione arrivata alla 18esima edizione non senza qualche polemica?

Giovedì 24 aprile

Dalle 18 pare il ‘bar popolare’ con musica del progetto Jenco. Subito opo, dalle 19 alle 20, sarà la volta de ‘Il Capitale’ del collettivo Gkn. Uno spettacolo teatrale con Nicola Borghesi di Kepler 452. Per la serata, dalle 20 alle 22, attesi due concerti: quello di ‘Balotta continua’ e Nabat. Per chi parteciperà agli eventi è prevista anche la ‘pausa cena’ con la pastasciutta delle 19.

Venerdì 25 aprile

Il giorno della Liberazione entrerà nel vivo la 18esima edizione di ‘Pratello R’esiste': si parte con la musica dalle 11 alle 18 con il coro resistente Shambala project, Elisa Genghini, Terza Classe, The Wine Barrels, Benvenuti, Imuri, Llamando a Julia. Alle 18, invece, arriveranno i Rock’n’roll Kamikazes’. Spostandosi in piazza San Francesco (by Barricata 71) andranno in scena Roots Balera, Iberlino, Ademaria, Tizio Bononcini, Acusticazzi e Ivanoska. In via Santa Croce, invece, B Side Stage, con Nicola di Cerignola, Spacca il silenzio, La voce del guerriero e Anaconda Midi.

Non mancherà un angolo reggae resistente in via San Rocco, mentre in via San Valentino (a cura di Blue Hush, Bru Lab & Swing for fun) dalle 16 suoneranno i Basement Boppers. Per chi arriva prima, dalle 11 alle 17 suoneranno i dj Lucio Vallisneri, Sunny Boy, Pig. Nel corso della festa previsto il ‘punto musica Macondo’: Key O’Sea, Steve&Patty, Leo Due Chitarre, Mr. No Money band e la Makina del Ritmo.