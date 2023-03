Prevenzione Donna Bologna, cena solidale e un ‘taxi rosa’ per sostenere i malati di tumore

Al Savoia Regency la cena di gala di Prevenzione donna

Bologna, 8 marzo 2023 – Prevenzione Donna mantiene le promesse. Alla cena di gala per la raccolta fondi del 10 marzo prossimo (Savoia Regency di Bologna via del Pilastro 2 ore 19.30) ci sarà anche il 'taxi rosa' , che poi è una simpatica Panda rossa. Grazie ai contributi raccolti un anno fa, Prevenzione Donna ha acquistato e messo in strada quest'auto che svolge un prezioso servizio. Un piccolo gruppo di volontari la utilizza per portare le donne colpite da tumori a visite mediche, sedute di chemioterapia, radioterapia e controlli, dando una risposta concreta alle esigenze di tante persone in difficoltà.

Per incrementare questo servizio e la propria presenza al fianco delle donne, Prevenzione Donna replica l'appuntamento al Savoia Regency esattamente un anno dopo. Sarà una serata specialissima con aperitivo, cena e una ricca lotteria. Ma sarà soprattutto una grande notte di musica, sport, spettacolo e giornalismo in compagnia degli amici che sono accanto a Prevenzione donna. Ecco la voce prepotente di Paolo Mengoli, l'anima soul e la simpatia contagiosa di Andrea Mingardi, l'esplosivo sound di Suore Bologna, già viste all'Arena Suzuki di Sanremo. E poi Andrea Bellina con la perfetta imitazione di Biagio Antonacci e l'amico dj Marco Gabrielli che farà da colonna sonora alla serata con le sue scelte musicali.

Sul palco, con il presidente Daniele De Falco Alfano e la vicepresidente Mara Svelti saliranno anche Marino Bartoletti, Chiara Sani, Franco Colomba ed Ester Balassini, tutti amici e testimonial di Prevenzione Donna fin dalla prima ora. Come Marco Isola, fotografo ufficiale dell'evento.

Una citazione speciale meritano gli sponsor che hanno contributo alla serata: Confcommercio Ascom Bologna, Gruppo Ghedini automobili, Pin-up Stars, Angalamelemilano, Nipar, Volpelli salumi, Vini Podere Vittoria, William Di Carlo confetti Fico, Giuliano Equipe, Estetika Mara, Pizzoli patate.

Per partecipare alla serata si possono contattare questi numeri 3482815501 e 3202629633