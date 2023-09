Race for the Cure a Bologna: percorso e strade chiuse

Bologna, 23 settembre 2023 - Domani mattina la diciassettesima edizione della Race for The Cure raggiungerà il suo momento più importante: la corsa, da anni simbolo della lotta contro i tumori al seno, sarà divisa in due percorsi, la passeggiata di due chilometri e la corsa, sia competitiva sia non, di cinque chilometri.

Le protagoniste sono le “donne in rosa”, ossia coloro che hanno affrontato o stanno affrontando la malattia, ma l’invito a partecipare è aperto a tutti i cittadini, sarà possibile iscriversi fino alla mattina stessa, sia sul sito ufficiale, sia negli stand della Race presenti ai Giardini Margherita, che domattina saranno aperti sin dalle 8 (ieri e oggi aprono invece alle 9, la chiusura è invece alle 19).

Race for the Cure: controlli medici gratis, dove e quando

La passeggiata di 2 chilometri e la corsa non competitiva di 5 chilometri partiranno alle 10 dal Piazzale Jacchia dei Giardini Margherita, mentre chi vorrà partecipare alla gara competitiva partirà alle 9.45 da Porta Santo Stefano.

Ma ecco quali saranno i percorsi delle gare.

Percorso passeggiata 2 Km

Partenza: Giardini Margherita Piazzale Jacchia, V.le Lossanti direzione P.zza di P.ta S.Stefano, P.zza di p.ta S. Stefano, Via S. Stefano, Via Borgonuovo, Strada Maggiore, Via Fondazza, Attraversamento Via S. Stefano, Via Borgolocchi, Via Orfeo, P.zza del Baraccano (arrivo)

Percorso corsa non competitiva 5 Km

Partenza: Giardini Margherita Piazzale Jacchia, V.le Lossanti direzione P.zza di P.ta S.Stefano, P.zza di p.ta S. Stefano, Via S. Stefano, Via Borgonuovo, Strada Maggiore, P.zza di Porta Ravegnana, Via Rizzoli, Via Indipendenza, Via A. Righi, Via Oberdan, Via Marsala, Via Zamboni, Via Petroni, Piazza Aldrovandi, Strada Maggiore, Via Fondazza, Attraversamento Via S. Stefano, Via Borgolocchi, Via Orfeo, P.zza del Baraccano (arrivo)

Corsa competitiva 5 Km

Partenza: via Santo Stefano subito entro porta, stesso percorso della non competitiva

Strade chiuse

Nelle strade dei percorsi, indicate qui sopra, vigerà il divieto di transito dalle 9.30 alle 12.30, eccetto i veicoli di pronto intervento e veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione; eccetto residenti accedenti a passi carrai (nei soli momenti in cui le esigenze della corsa ne consentono il transito); eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine.

Inoltre, dalle 00.30 alle 14 di domani vi è il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta Piazza del Baraccano e sull’area riservata ai ciclomotori posta nel parco in corrispondenza dell’entrata di Porta Santo Stefano su Viale Lossanti.