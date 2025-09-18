Race for the Cure, ai Giardini Margherita fino a domenica il Villaggio della Salute fra musica, solidarietà e sport: programma

Vincere
Cosa FareRace for the Cure, ai Giardini Margherita fino a domenica il Villaggio della Salute fra musica, solidarietà e sport: programma
18 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Tre giorni di eventi per la nuova edizione della corsa, evento simbolo della lotta ai tumori del seno

Alcune volontarie impegnate nell'ultima iniziativa di Race for the Cure ai Giardini Margerita

Per approfondire:

Bologna, 18 settembre 2025 – Il Comitato Emilia-Romagna di Komen Italia si prepara a dare il via alla 19esima edizione della Race for the Cure, a tagliare il nastro d’inizio (venerdì alle ore 12), assieme alla presidente del Comitato Emilia-Romagna di Komen Italia, Carla Farelli e a istituzioni cittadine, sarà la Madrina della manifestazione, Silvia Mezzanotte, tra le più apprezzate interpreti del panorama musicale italiano.

La musica sarà infatti il trait d’union della giornata: a sera Il concerto di Alice Cucaro. Per la cronaca la corsa di solidarietà è in programma domenica mattina dai Giardini Margherita dalle ore 10 (due i percorsi di 5 e 2 chilometri).

L’apertura del villaggio

Tra le novità di questa edizione, spicca l’apertura straordinaria del villaggio nella serata di venerdì, con un programma speciale che prevede musica dal vivo, iscrizioni alla Race e food truck aperti fino alle ore 22.30. A inaugurare l’evento sarà l’esibizione di Alice Cucaro, cantautrice e polistrumentista bolognese, la cui musica unisce elementi di pop, elettronica e cantautorato. Artista versatile e carismatica, Alice ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi nazionali come Sanremo Rock (Trend), Bologna Musica d’Autore e Trasporti Eccezionali. È inoltre cantante e chitarrista fissa del format Karaoke Indie, grazie al quale si è affermata come una delle voci emergenti più interessanti del panorama indie italiano.

Durante la serata, il pubblico potrà: iscriversi alla Race oltre che approfittare dell’area food con proposte selezionate dai food truck presenti.

Il messaggio di solidarietà

Race For The Cure è l’evento simbolo della lotta ai tumori del seno.

Un appuntamento ormai consolidato per la città di Bologna e per l’intera Regione. Anche quest’anno, il Villaggio della Salute sarà il cuore pulsante della manifestazione, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di persone – donne, uomini, famiglie – e trasmettere un messaggio forte: nella malattia non si è soli, e la prevenzione può fare la differenza.

Le partecipanti all'ultima corsa in rosa ai Giardini Margerita di Bologna
Ingresso gratuito per i musei

Ingresso gratuito nei musei per tutti gli iscritti alla Race Grazie al Protocollo d’Intesa tra Komen Italia e il Ministero della Cultura, tutti gli iscritti alla Race for the Cure di Bologna potranno usufruire dell’ingresso gratuito in alcuni musei e luoghi culturali, nei giorni 19, 20 e 21 settembre ’25.

L’elenco delle istituzioni museali e della cultura che aderiscono all’iniziativa: - Pinacoteca nazionale di Bologna - Palazzo Pepoli Campogrande - Area archeologica di Marzabotto - Museo nazionale etrusco di Marzabotto.

Sarà inoltre possibile visitare Palazzo Pepoli - Museo della Storia semplicemente mostrando l’iscrizione alla Race (gratuita’ per le donne in rosa, disabili e bambini fino a 12 anni - 2x1 a € 5.00 per tutti gli altri partecipanti che si recano al museo il giorno della corsa)

E la mostra pittorica di Patrizia Riccardo, presso il complesso del Baraccano

via Santo Stefano, 119, sala museale Elisabetta Possati.

Come iscriversi e partecipare

Attraverso il sito www.raceforthecure.it sarà possibile iscriversi con la possibilità di creare la propria squadra coinvolgendo amici e colleghi unendosi ai tantissimi partecipanti che ogni anno rendono questo evento un simbolo di speranza e solidarietà. Per trasformare ogni passo, ogni gesto di solidarietà, in un aiuto concreto.

L’iscrizione dà diritto a ricevere – fino a esaurimento – lo zainetto e l’iconica maglia ufficiale. Ci si può iscrivere alla Race con una donazione minima di almeno 15 euro.

