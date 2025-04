Re del terrore si diventa: tutto su Diabolik

Angela nel 1949 modella per Il Vademecum della sposa e Luciana, ventenne, Miss Sport nel 1948. Si rimane sorpresi, se non se ne conosce l’intera vicenda, guardando queste due foto delle sorelle Giussani, perché è immediata la voglia di saperne di più, di capire come abbiano fatto due signorine della Milano bene nate negli anni Venti a diventare le autrici del Re del Terrore, come venne intitolato il primo albo di Diabolik nel 1962. A qualsiasi curiosità risponde la mostra Diabolik, al via domani 3 aprile a Palazzo Pallavicini in via San Felice, che si apre proprio con la sezione su Angela – la maggiore, la ribelle, colei che stende la prima sceneggiatura- e Luciana, più timida e razionale – e si chiude con gli omaggi degli artisti, da Mimmo Rotella a Milo Manara e fino a Leo Ortolani con la parodia Ratolik dalla comicità graffiante.

In mezzo c’è tutto Diabolik attraverso albi (in una sala si ammirano 150 metri di fumetti su due pareti con le copertine di tanti albi nel classico formato tascabile da 150 lire che si susseguono mostrando leggere variazioni), tavole originali, pagine e pagine (anche il primo bacio con Eva Kant) oggetti, la collezione di modellini della Jaguar E-Type. E poi il racconto dei trucchi utilizzati da Diabolik per sfuggire alla polizia e compiere misfatti rimanendo impunito, la sala dei personaggi, la narrazione dell’evoluzione grafica tra passato e presente e anche un’installazione immersiva dove Diabolik e Eva rubano uno spartito di Mozart a Palazzo Pallavicini. Una mostra, quella bolognese, che per Mario Gomboli, fumettista, sceneggiatore e direttore di Diabolik, che iniziò a scrivere per le Giussani attorno al 1967, "è la più grande esposizione di tavole originali su Diabolik mai fatta". Magari un po’ c’entrano i Manetti Bros. con i loro tre film sul Re del Terrore girati in città, fatto sta che questa esposizione tanto completa avviene sotto le Due Torri dove prossimamente, destinazione Centro Lame, arriverà anche la Jaguar in mostra.

L’ampia mostra a Palazzo Pallavicini. Esposti 150 metri di fumetti, ma anche oggetti e i disegni del primo raro numero 1

E qui per la prima volta vengono esposti integralmente i disegni originali del primo raro numero 1, che arriva da un collezionista perché nemmeno Gomboli, per sua ammissione, possiede un albo così perfetto. Tutto il resto del materiale è di Astorina, la casa editrice delle Giussani, custodito gelosamente nel caveau: astenersi malintenzionati.

"Il punto di forza di Diabolik, fumetto che rispetto agli altri che perdono ogni anno tra il 15 e il 20% dei lettori, cala nelle vendite solo del 2 o 3% – racconta Gomboli – è che è conosciuto anche da chi non è un fan sfegatato".

E continua: "Tutti sanno che è un ladro, che non è un bravo ragazzo e ciò nonostante è possibile immedesimarsi in lui, perché non è onesto ma è corretto, ha una sua etica, non ci si vergogna di sentirsi un po’ Diabolik, che non è un super eroe, vive in mezzo a noi e i criminali che incontra sono gli stessi di cui leggiamo sulla cronaca nera". Il disegnatore Giuseppe Palumbo arrivò nella redazione nel 2000, producendo un remake del numero 1 e iniziando la sua più longeva collaborazione.