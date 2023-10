Re Use Vintage Market, torna il mercatino solidale del Baraccano con i capi firmati: ecco quando

Bologna 24 ottobre 2023 – ‘Re-Use Vintage Market: lavori in corso’ è l'atteso appuntamento da giovedì 26 a domenica 29 presso la sala museale Possati del Quartiere Santo Stefano (via Santo Stefano 119) della XXII edizione del mercatino solidale.

Dopo 10 anni di intenso lavoro, le instancabili volontarie di Re Use hanno realizzato e donato più di 800mila euro e raccolto per il progetto della riqualificazione della cabina Enel dei Giardini Margherita, 350 mila euro. Questo spazio sarà la prossima sede dell'Associazione.

"l tutto – sostiene Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna - è il risultato di una rete di un grande lavoro e di contatti che permette di raggiungere risultati benefici sorprendenti, soprattutto attraverso i mercatini come quello del prossimo weekend”.

Re Use quest'anno ha deciso di sostenere il progetto integrato di 4 associazioni del territorio riunite in rete: Asd Aiasport Aps, Hippo Vie, Gds il centauro Asp e il Paddock, che insieme offrono a 90 minori disabili l'opportunità di sperimentare, come ha spiegato la presidente di Aia Sport Isabella Benni, un percorso di attività equestre con finalità educative e riabilitative con l'apporto di personale specializzato.

La delegata del sindaco ai Quartieri del Terzo Settore, Erika Capasso, parla con orgoglio di Re Use come di un esempio di lavoro condiviso con l'Amministrazione. In particolare ora che Re Use si è allargata anche a Colle Ameno di Sasso Marconi ad opera di Elena Manfroni, che ha riunito un gruppo di volontarie per riprodurre le stesse attività dell'Associazione bolognese, inclusi ovviamente i mercatini.

Al Baraccano quindi si troveranno, oltre a capi di abbigliamento vintage e firmati, come precisa la volontaria Ilaria Caliceti, anche vestiti per bambini, oggetti vari e prodotti realizzati dai laboratori solidali. Si parla in particolare di cuscini e borse, in bellissimo tessuto di scarto delle aziende, magicamente creati dalla elegante fantasia di Monica Magli.

Novità e must di quest'anno: le cucce per cani di tutte le taglie in tessuto jeans. Domenica alle 16 estrazione Pet - Lottery. Orari: giovedì 26 dalle 14 alle 20; venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 19.

