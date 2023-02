Reuse With Love Bologna, grande risultato per il mercatino vintage solidale

Reuse With Love 2022 (archivio)

Bologna, 15 febbraio 2023 – Termina con un importante risultato la nuova campagna di raccolta fondi promossa da Reuse With Love - associazione che si occupa di mercatini solidali a Bologna - in collaborazione con il negozio di oggettistica vintage Crocevia e con il sostegno di Banca Mediolanum a favore di Casa delle Donne.

L’iniziativa

Ancora una volta, dopo le iniziative degli anni passati iniziate a novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i donatori di Reuse With Love sono stati chiamati ad un gesto di solidarietà, con il conferimento di oggettistica al negozio Crocevia di Bologna che li ha trasformati in risorse per il progetto benefico.

Banca Mediolanum si è unita a questa campagna sensibilizzando i propri clienti a donare gli oggetti in disuso e facendo a sua volta una generosa donazione. Reuse With Love ha potuto così donare 2.500 euro a Casa delle Donne e continuare a raccogliere fondi da destinare alla riqualificazione del bene comune, la ex cabina Enel dei Giardini Margherita.

L’ulteriore risultato della nuova iniziativa è consistito nella sensibilizzazione dei cittadini sul tema del recupero e riutilizzo non solo degli abiti, ma anche di oggettistica minore ritenuta futile che al contrario rappresenta una forte ed importante risorsa se valorizzata come l'associazione RWL fa da anni generando importanti flussi di economia circolare.

Che cos’è Reuse With Love

Si tratta di un’associazione nata nel 2010 dalla determinazione di un gruppo di amiche, che hanno deciso di unire il concetto di economia circolare al volontariato, aiutando tantissime persone bisognose della nostra città.

L’associazione raccoglie abiti e oggettistica usata tutto l’anno, selezionando il materiale da destinare ai mercatini di solidarietà e alla boutique solidale, con distribuzione gratuita di abiti tutto l’anno non destinati ai mercatini.

Con il ricavato degli eventi benefici hanno sostenuto e sostengono tuttora tantissime persone e associazioni locali.

Mercatini solidali a Bologna: dove e quando

Solitamente si svolgono a fine ottobre e ad aprile al Baraccano.

Per quanto riguarda la boutique solidale e la distribuzione gratuita dei capi è possibile recarsi alla la sede di via Savenella 13 a Bologna, grazie al progetto Reuse For Good attivo dal 2014.