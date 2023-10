Le ricette bolognesi da riscoprire: il podcast

Bologna, 11 ottobre 2023 – “Duecentoquaranta grammi di farina per sfoglia gialla; 2 uova; 200 gr. di farina per sfoglia verde; un uovo; 40 gr. di spinaci cotti; 400 gr. di carne per il ragù (cruda); sedano; cipolla; carota; sale; pepe e tutto l’occorrente per il fondo del ragù; 50 gr. di formaggio parmigiano: 40 gr. si sottilette; 100 gr. di burro; 240 gr. di prosciutto crudo; 100 gr. di panna; 50 gr. di tartufi".

Cosa otterremo con questa lista di ingredienti sapientemente amalgamati? Una delle più celebri ricette nate sotto le Due Torri nel Novecento, ma praticamente dimenticata. Si tratta dello Scrigno di Venere, creato da Evio Battellani del Cantunzein con la sua cuoca Maria Gaddoni negli anni Sessanta. Una ghiottoneria nata in piazza Verdi dove c’era il ristorante che il romagnolo Battellani aveva lanciato accanto a tante altre mitiche invenzioni gastronomiche, tra cui le tagliatelle rosse, col pomodoro impastato nella sfoglia, in onore del sindaco Fanti il giorno della sua elezione.

Ecco la prima storia di un piatto dimenticato della nostra cucina, che nella puntata odierna del podcast il Resto di Bologna, raccontiamo facendoci guidare nei meandri della buona cucina, da Napoleone Neri, scrittore e studioso: tra i suoi libri A Tavola col dottor Balanzone e Tortellinata.

Nel suo studio sotto le Due Torri c’è sempre qualche nuova scoperta che bolle in pentola. Nel carrello delle ricette perdute anche il baccalà alla bolognese, "ricetta popolare che arrivò in città dopo la battaglia di Bologna con Venezia, trasformando il baccalà che veniva dal Nord Europa, in un privilegio particolare per la nostra città". Non è un baccalà in intingolo ma viene fritto nel burro e nell’olio. Poi una curiosità: la Brioscia austriaca e un gran ritorno, quello del balanzone.

Il podcast

