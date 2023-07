Rievocazione storica a Castiglion dei Pepoli, il borgo ritorna al 1340 per un giorno: il programma

Castiglione dei Pepoli (Bologna), 27 luglio 2023 – Un balzo all’indietro di sette secoli, nelle atmosfere del Basso Medioevo. ‘Contea Pepoli A.D. 1340’ è la rievocazione storica, nata lo scorso anno, che punta a valorizzare la storia di Castiglione legata ai conti Pepoli, la famiglia che ha governato il feudo per oltre tre secoli, fino a tutto il Settecento, lasciando la sua impronta sul territorio. Il 1340 è l’anno in cui i Pepoli acquistano Castiglione e i territori circostanti dai Conti Alberti. Durante la rievocazione si metterà in scena il momento del passaggio di proprietà.

L’idea nasce dalla volontà di Paolo Cesari e di sua moglie Marina Ghidirim, grandi appassionati di storia, in particolare di quella locale. Insieme all’associazione culturale Terra Nostra organizzano l’evento che riporta il borgo agli antichi splendori.

La famiglia Cesari ha da poco acquistato a Castiglione un antico maniero che fu di proprietà dei Pepoli, dove ha la volontà di realizzare una casa museo. Oltre al corteo, sarà possibile assistere allo spettacolo degli sbandieratori, trampolieri e giocolieri di strada. Non mancheranno conferenze, momenti per bambini e l’enogastronomia: ogni locale si cimenterà in un menù medievale.

E’ prevista anche la visita guidata al museo di Castiglione e a Palazzo Pepoli, imponente testimonianza della presenza dei conti in Appennino. "Con la rievocazione storica – dichiara il sindaco Maurizio Fabbri –, oltre a far passare una bella giornata a famiglie, turisti e appassionati, vogliamo valorizzare la nostra storia e il nostro caratteristico centro storico. Abbiamo un palazzo unico, costruito proprio dalla famiglia Pepoli, che intendiamo far conoscere al più vasto pubblico possibile e destinare sempre più ad attività culturali, così da renderlo un elemento attrattivo anche per il turismo. Ringrazio Paolo e Marina, nostri nuovi concittadini, che con la loro grande passione stanno arricchendo la nostra comunità".

Il programma dell’evento

Il programma della rievocazione si apre alle 18.15 con il corteo storico, che si radunerà davanti alla biblioteca comunale e raggiungerà piazza della Libertà, dove si esibiranno gli sbandieratori di Montemurlo. Alle 19 verrà messo in scena il passaggio di proprietà della contea fra i conti Alberti e i conti Pepoli davanti al Palazzo Comitale. Il corteo storico verrà riproposto a partire dalle 21.30.

Nel centro storico dalle 17 saranno allestiti intrattenimenti anche per i bambini. Ci sarà inoltre la possibilità di visitare una mostra di cimeli medievali al Palazzo Comitale, le antiche carceri e il museo Paolo Guidotti. Non mancheranno un’area ristoro a tema al Belvedere e menù dedicati nei locali.