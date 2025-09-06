Rievocazioni, mercatini e show: la Festa dell’Uva 2025 a Castenaso scalda i motori

Castenaso (Bologna), 6 settembre 2025 – Castenaso celebra la 70esima edizione della Festa dell’Uva, una delle manifestazioni storiche più amate della città metropolitana di Bologna.

Feste e sagre: le 10 migliori in Emilia Romagna questo weekend

Due fine settimana consecutivi – dal 12 al 14 settembre e dal 19 al 21 settembre – e alcune iniziative infrasettimanali animeranno strade, piazze e parchi con un programma ricco, variegato e pensato per tutte le età. L’edizione 2025 si caratterizza per la capacità di coniugare memoria e innovazione: musica dal vivo, spettacoli, mostre e mercatini si alterneranno a percorsi storico-culturali a piedi e in bicicletta, attività sportive e iniziative solidali a sostegno della ricerca e della lotta alle malattie.

Non mancheranno rievocazioni storiche con accampamenti romani e celti, laboratori per bambini e momenti di intrattenimento diffuso, dalle feste di strada agli appuntamenti in piazza. Le vetrine dei commercianti, protagoniste sin dagli albori della manifestazione, torneranno a vestirsi a festa e dal 10 settembre i visitatori potranno votare gli allestimenti tramite QR code.

Le autorità e istituzioni alla presentazione della kermesse

Le piazze di Castenaso ospiteranno concerti, DJ set, spettacoli per famiglie e attività per i più piccoli, tra cui la Caccia al tesoro Castenopoli 2.0, il Mercatino dei bambini e le letture itineranti "Pace libera tutti". Tra gli eventi principali si segnalano: sabato 13 settembre pedalata tra chiese e oratori, letture per bambini e camminata alla dolina della Spipola, domenica 14 settembre iniziative solidali con cosmetici e servizi di bellezza a sostegno di bambini con malattie rare e della lotta ai tumori, oltre alla caccia al tesoro cittadina, sabato 20 settembre: inaugurazione della nuova piscina comunale, il ritorno del Palio delle Frazioni, la Doggy Runway, sfilata canina aperta a tutti, la sfilata di auto storiche a cura di Autocarrozzeria Giampaolo e Gruppo Minerva e i laboratori al MUV. Ampio spazio all’enogastronomia: dalle crescentine della Pro Loco al ristorante tradizionale, dalla taverna greca al Beer Brothers Village, insieme a numerosi food truck e alla curiosa novità del gelato all’uva in due varianti.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco con il sostegno del Comune, del Comitato Commercianti Com Com, di Confcommercio Ascom Bologna e di tante realtà associative e volontarie. Come ha sottolineato il vicesindaco Pier Francesco Prata: "La nostra Festa dell’Uva dimostra che non è cambiata la voglia di stare insieme, di vivere la città come spazio per tutte e tutti".