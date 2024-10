Al Rizzoli di Bologna si celebra la giornata degli Ospedali Storici Italiani

Bologna, 10 ottobre 2024 - Domenica 13 ottobre si tiene la terza giornata nazionale degli Ospedali Storici Italiani organizzata da Acosi (associazione Culturale Ospedali Storici Italiani) dedicata al tema “L’Ospedale e la Città”. Per l’occasione, l’Istituto Ortopedico Rizzoli (via Pupilli 1 - ingresso atrio monumentale), in collaborazione con il Centro Studi Medical Humanities dell’università di Bologna, propone un programma di eventi che racconta i rapporti tra ospedale e comunità, anche in riferimento al centenario della nascita di Franco Basaglia, e invita alla scoperta del patrimonio storico e culturale sul colle di San Michele in Bosco. Con accesso libero e gratuito.

Sabato 12 e domenica 13 saranno, in occasione delle Giornate Fai d’autunno, saranno dodici le aperture straordinarie di giardini e palazzi storici in città, con visite guidate per scoprire le particolarità e la storia del territorio.

Gli appuntamenti

Nell’antico refettorio dei monaci olivetani, in sala Vasari, alle 16 si tiene l’incontro “Il corpo e la mente: l’Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna e la Grande Guerra”. Interverranno la docente di storia della scienza e delle tecniche dell’università di Bologna Valeria Babini, lo psichiatra e già direttore del dipartimento di Salute Mentale di Bologna Angelo Fioritti, la musicista e responsabile organizzazione della Filarmonica del teatro Comunale di Modena Rita Marchesini, la responsabile della Biblioteca del Rizzoli Patrizia Tomba, il direttore del Centro Studi Medical Humanities dell’università di Bologna Marco Veglia. Alle 17 è prevista una visita nella biblioteca storica dell’ospedale, in cui è custodito anche materiale relativo al ruolo del Rizzoli nella Grande Guerra. Alle 18 musiche di Corelli e Schumann per piano, violino e violoncello con il Trio Zen: Sara Marchesini, Arianna Lo Vetere e Mario Zen.