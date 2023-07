La macchia d’inchiostro di Roberto Roversi diventa un documentario: ecco dove vederlo

Bologna, 11 luglio 2023 - Nel panorama degli scrittori italiani del secondo Novecento, Roberto Roversi è stato uno dei pochi a fare della sua stessa vita il manifesto delle sue scelte politiche e culturali, mantenendosi nell’ombra per poter operare in totale autonomia dall’industria culturale.

‘La Macchia d'inchiostro - Roberto Roversi' è un documentario che segue una compagnia teatrale di giovani attori amatoriali intenti a portare in scena lo spettacolo omonimo per la prima volta dopo cinquant’anni.

Stasera, martedì 11 luglio, alle 21.30, il documentario verrà proiettato a Porta Pratello (via Pietralata 58). Attraverso le scene dello spettacolo, ricostruite nei luoghi che le ispirarono, la pellicola intreccia la storia della Macchia con quella del suo autore, Roberto Roversi.

'Voci della città - Verso officina Roversi’ è una rassegna di musica, letteratura e creatività, pensata per scoprire le voci che in questo momento animano la nostra città. Prosegue tutti i lunedì di luglio a Porta Pratello per raccontare nuovi progetti artistici e poetiche attraverso le parole e i suoni delle autrici e degli autori. Un momento d’incontro, di scoperta e condivisione in un'atmosfera informale e rilassata.

Gli appuntamenti di ‘Voci della città’ sono a cura di Officina Roversi - laboratorio creativo permanente ispirato dal lavoro e dalla visione del poeta Roberto Roversi - con il supporto di Rete Doc.

L’evento fa parte della rassegna culturale estiva, gratuita e accessibile Porta Pratello Summerground, organizzata da Arci Bologna, Caritas Bologna e Coop Idee in Movimento, in collaborazione con Mercato Sonato e associazione Senzaspine.