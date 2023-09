Rock ad Ovest 2023: a Crevalcore suona il festival musicale dei giovani

Crevalcore (Bologna), 11 settembre 2023 – Musica, mostre, cibo: sabato sera si accende a Crevalcore la rassegna musicale di Rock ad Ovest, giunto alla decima edizione, che si svolge nel parco Armando Sarti, dietro la biblioteca, a ingresso gratuito.

Rock ad Ovest è un progetto musicale unico nel territorio di Terre d’Acqua e dei Comuni delle Province vicine ed è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione giovanile Young Umarells. Il festival, oltre a offrire una ricca proposta musicale con artisti di livello nazionale della scena pop-rock, indie e rap, vedrà numerosi spazi espositivi dedicati ad associazioni, giovani artisti e artigiani, start-up giovanili, nonché l’immancabile stand gastronomico gestito direttamente dai giovani, dove sarà possibile cenare o assistere al concerto seduti ai tavoli, bevendo una fresca birra alla spina in compagnia.

Gli stand saranno operativi dalle 18 e alle 19,30 partirà la musica del Dj set con Blackyassine, artista crevalcorese che fa il suo ritorno al festival per il quarto anno consecutivo. Da diverso tempo suona anche all’estero, principalmente in Spagna e in Inghilterra, in particolare al Ministry of Sound di Londra.

A seguire i Barkey Bay, una band bresciana che mescola gli stili dell’hip hop, il post-punk di provincia e il drum’n’bass/elettronico, proponendo un suono unico del suo genere. Prossimo i Disco Club Paradiso, un gruppo dance pop che ha partecipato a X-Factor l’anno scorso. A seguire nella scaletta, Nashley, nome d’arte di Nashley Rodeghiero, è un cantante e rapper italiano di Vicenza e infine Tredici Pietro & Lil Busso, autori dell’Album Lovesick, pubblicato nel dicembre 2022 da Epic Records (Sony) che abbraccia il rap, il pop e la dance.

L’evento di quest’anno si concentra molto sul pubblico under 35 offrendo loro un menu musicale che ne rispecchia interessi e gusti. “Tutto questo è il risultato della collaborazione tra molteplici realtà giovanili” , spiega l’assessora all’istruzione di Crevalcore, Annalisa Bergamini.

“Il festival – aggiunge consigliere con delega ai giovani Lorenzo Lenzi – rappresenta un momento di aggregazione e vetrina espositiva per la realtà giovanile artistica e creativa”. Il direttore dell’area servizi culturali di Crevalcore, Alex Carpani, sottolinea che il comune di Crevalcore è facilmente raggiungibile in bici e in treno dal centro di Bologna. Per altre info visitare il sito www.comune.crevalcore.bo.it