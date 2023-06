Sagre Bologna e dintorni, giugno 2023

Bologna, 1 giugno 2023 - Con l'arrivo del caldo afoso, tornano anche le sagre. Le feste tutte all'italiana dedicate alle svariate pietanze locali. Stand all'aperto permetteranno di degustare i prodotti tipici emiliano romagnoli e non solo. Ecco gli eventi della Città Metropolitana di Bologna.

Festa del Tortellino, Borgo Tossignano

Il podcast La vera ricetta del tortellino

Dall'1 al 4 giugno un ricco stand gastronomico presso l'area centro sportivo di Borgo Tossignano con prelibatezze gastronomiche e tortellini preparati dalle arzdore di Borgo Tossignano. Apertura ore 18.30; domenica anche a pranzo. Info e prenotazione al 346 0321940.

Festa della ciliegia, Monte San Pietro

Amata e costosissima frutta di stagione. Dal 10 all'11 giugno le aziende agricole del territorio propongono ciliegie e altri prodotti in degustazione e vendita a Monte San Pietro. Durante l'evento ci saranno stand gastronomici e intrattenimento.

P Days, Tre giorni dedicati alle tradizioni e ai prodotti tipici pievesi, Pieve di Cento

Il Comune, in collaborazione con il Comitato Operatori Economici, Pro Loco di Pieve di Cento APS e le Società Carnevalesche, organizzano eventi di animazione in Piazza Andrea Costa con aperitivi, punto ristoro, concerti e musica, laboratori didattici, asta delle biciclette e concorso del miglior salame. L'evento sarà dal 9 all'11 giugno, ingresso libero senza prenotazione, a partire dalle 18.

Sagra del Maccherone al Pettine, Pieve di Cento

Per due week end (dal 16 al 18 e dal 23 al 25 giugno) il parco Venturi di Pieve di Cento ospita la Sagra del Maccherone al Pettine, un'occasione per gustare il tipico formato di pasta del quale i pievesi hanno fatto un'arte. Per fare i maccheroni dalla sfoglia, tirata rigorosamente a mano con il mattarello, si ritagliano dei quadretti che vengono arrotolati su una bacchettina passandoli sul ''pettine'' (quello del vecchio telaio usato un tempo dalle massaie per la tessitura) per conferire loro la tipica striatura. Una volta pronti, i maccheroni possono essere conditi con ragù di carne, con verdure oppure possono essere tirati in padella con la panna. L'apertura degli stand è prevista per le ore 19.00. È consigliata la prenotazione telefonando al 3395675927 oppure sms o whatsapp al 3334607811.

CondiMenti, Festival di Cibo e Letteratura, Castel Maggiore

L'undicesima edizione di CondiMenti, Festival di Cibo e Letteratura, conferma la splendida location della cinquecentesca Villa Salina, a Castel Maggiore, e del suo parco per l'appuntamento 2023 con il suo collaudato mix di approfondimento letterario e buona cucina. Una serie di eventi che celebrano la letteratura, la cultura e naturalmente la buona tavola, con presentazioni di libri, spettacoli, laboratori per adulti e bambini, lezioni di yoga e tai-chi, letture, cooking show e la consueta presenza delle postazioni street food che ad ogni ora offriranno i loro piatti, dalla pasta fresca al pesce, dalle proposte più tradizionali alla cucina campana a quella etnica. L'evento è dal 16 al 18 giugno, ingresso gratuito.

Fiera di 'ai' , San Giovanni in Persiceto

L'appuntamento con la Fira di 'ai' di San Giovanni in Persiceto ha origini antiche. Nel 1772 i Persicetani ottennero di tenere la fiera estiva di merci e bestiame il 24 giugno, festa della Natività di San Giovanni Battista, anziché il 29 agosto, giorno dedicato alla sua decollazione. Anticamente la notte del 24 giugno era anche la notte delle streghe su cui si raccontavano diverse leggende. Da allora la fiera coniuga le due nature - commerciale e spettacolare - proponendo una grande varietà di attrazioni e attività per grandi e bambini: concerti, mostre, mercati, giochi, stand di piadine e spianate. L'aglio (ai in dialetto bolognese) è da sempre presente nella tradizione contadina non solo per la leggendaria capacità di scacciare le streghe, ma soprattutto per le sue proprietà medicamentose. L'aglio rimane nel nome di questa festa antica perché ancora oggi una parte di essa è dedicata alla salute e al benessere.

Festa dei Sapori Curiosi, Casalecchio di Reno

Al via dal 9 all'11 giugno all'11esima edizione della Festa dei Sapori Curiosi, l'evento enogastronomico a cura di Casalecchio Insieme Proloco.Con degustazioni dei prodotti del territorio ma non solo: musica, spettacoli, intrattenimenti per tutta la famiglia. Un grande ristorante a cielo aperto in Piazza del Popolo e in Piazza dei Caduti che saprà interagire con gli stand alimentari e non solo di via XX Settembre e in via Pascoli. La Festa sarà inoltre l'occasione per degustare i grandi vini dei Colli Bolognesi e scoprire i prodotti curiosi passeggiando tra i banchi del mercatino.Durante la tre giorni, non mancheranno attività, iniziative e intrattenimenti per tutta la famiglia. Ingresso libero.