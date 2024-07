Sagre a Bologna e dintorni: tutti gli eventi di luglio

Bologna, 1 luglio 2024 – Siamo arrivati nel vivo dell'estate, con un luglio dal tempo ballerino che non spaventa gli organizzatori di eventi. I cittadini, infatti, si sono dati da fare e anche per questo mese non mancano grandi appuntamenti sotto il sole e le stelle, sia tradizionali che diversi dal solito.

Se vi è sfuggita la fuga in Riviera, questa selezione di sagre e feste di paese a Bologna e dintorni può aiutare a trovare nuove attività da svolgere in famiglia e con amici.

Sagra del Maccherone al pettine (Pieve di Cento)

Ritorna una grande tradizione per i cittadini di Pieve di Cento: questa sagra, che da quest'anno pare essere ricca di novità, raduna grandi e piccini grazie al maccherone, protagonista indiscusso della festa. Si è tenuta lo scorso weekend e ritornerà a servire pasta come non mai il 5-6-7 luglio.

Festa celtica arrivata alla sua 16esima edizione, quest'anno il focus sarà la figura della donna nel mondo celtico. Conferenze, sul tema della donna nel mondo celtico, dalle donne comuni alle sacerdotesse fino alle donne guerriere, durante le giornate del prossimo weekend i percorsi didattici organizzati dai rievocatori storici saranno dedicati prevalentemente a questo tema: dalla cucina alla cosmesi alla spiritualità, all’abbigliamento, tessitura e tintura, saranno invitati a parlare anche archeologi e storici.

La Cucombra (San Matteo della Decima- San Giovanni in Persiceto)

Nata per valorizzare i prodotti locali quali il cocomero ed il melone, a oggi è un evento frequentatissimo da giovani e famiglie, che hanno fatto della 'Cucombra' un modo di festeggiare all'aperto. Quest'anno si terrà nel weekend dal 5 al 7.

All’interno della sagra sono presenti diversi stand quali la trattoria dove si possono degustare tipici piatti della tradizione bolognese, insieme ovviamente all'immancabile frutta come dolce. E’ inoltre presente uno stand per la vendita di cocomeri e meloni di produzione locale.

Tutte le serate sono allietate da spettacoli vari quali gruppi di ballo, orchestre, gruppi musicali, spettacoli di magia e manifestazioni sportive.

Nello stesso weekend, a Bevilacqua non si perde tempo e ritorna la classica festa con pasta e ciccia. Piatti tradizionali e sfiziosi da mangiare al campo sportivo parrocchiale, per un fine settimana all'insegna della buona forchetta.

Come dire di no a tortelloni e aria fresca? Il 7 luglio, sopra i colli bolognesi, presso il circolo Monte Adone a Brento, si terrà la sagra del tortellone, meticolosamente fatto a mano dalle sfogline di Brento. Tortelloni burro e salvia, burro e oro, funghi: ce ne sono per tutti i gusti a questo appuntamento con antiche tradizioni da non perdere.

Il comune di Marzabotto ospita a Montesole la 12esima edizione del 'Reno Splash Festival Antirazzista' nei giorni dall'11 al 14 luglio, per quattro appuntamenti all'insegna di musica e sound system, ma anche sport, cultura e, soprattutto, good vibes. Una festa da non perdere per recuperare un po' di fresco, immersi nel verde dell’appennino.

Dal 18 al 21 luglio, invece, si terrà la 28esima edizione della festa della birra di Sasso Marconi. Bionda o rossa, schiumosa al punto giusto ma soprattutto fresca, è questo quello che vi attende.

Attenzione: non solo birra, ma anche degustazioni dei piatti diventati oramai tipici della festa e soprattutto musica o cabaret. Un 'must', insomma, per gli appassionati di birra e di buona compagnia.