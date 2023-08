Sagre settembre 2023 a Bologna e dintorni, tanti eventi da non perdere

Bologna, 30 agosto 2023 - Settembre è il mese dell'uva, della vendemmia, dei riti della tradizione contadina. Ecco 10 sagre nella Città Metropolitana di Bologna che celebrano il mese della ripartenza.

Agl'Arzdori e Dozza in Festa (Dozza)

Tradizionale festa gastronomica dove si potranno gustare i piatti della tradizione: tortellini e tagliatelle rigorosamente fatti a mano, polenta, piadina nel testo, carne ai ferri, friggione e tanto altro.

Il tutto accompagnato dagli vini delle cantine locali . Maggiori informazioni disponibili sulla pagina Facebook, Gruppo Arzdore di Dozza.

Sagra dell'uva e della polenta (Imola)

Presso l'Area Feste in via Zello, a Imola, una festa che celebra la frutta di stagione, con polenta e musica. Gli stand aprono alle 19, musica dal vivo dalle 21.

Festa del Saslà (Valsamoggia)

Il Chasselas, che i bolognesi chiamano affettuosamente “Saslà”, è un’uva con grappoli abbondanti con acini a buccia sottile, quasi trasparente, croccanti in bocca, e dal gusto aromatico. Agli inizi del ‘900 quest’uva rappresentava una produzione agricola di eccellenza del nostro territorio, ma fu poi soppiantata dall’arrivo di uve a chicco grosso, più gradite dal mercato in quel periodo. Da alcuni anni, l’Associazione Culturale Terre di Jacopino, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Valsamoggia, ha avviato un percorso di riscoperta e valorizzazione di questo antico e prezioso vitigno che viene celebrato, ogni anno, con una Festa, che quest'anno sarà il 2 settembre. Fino alla fine del mese di settembre sarà poi possibile degustare piatti e menù a tema nei ristoranti e negli agriturismi che hanno aderito all’iniziativa. Per informazioni contattare il numero 333 4124915.

Zivieri al Massimo (Sasso Marconi)

Un importante appuntamento enograstronomico che inizierà il 3 settembre verso le ore 12 e vedrà dietro ai fornelli 11 chef, provenienti da tutto il territorio nazionale, che cucineranno altrettanti piatti in grado di esaltare al meglio le caratteristiche delle carni e dei salumi della filiera Zivieri.Sarà l'occasione per sperimentare una cucina che punta sulla qualità e sull'importanza della passione in tutto ciò che si decide di fare. Ogni piatto racconterà lo stile di vita, la filosofia che ha sposato la Famiglia Zivieri con la creazione dell’omonima Fattoria sulle colline di Sasso Marconi. Ogni piatto trasmetterà il lavoro, la strada percorsa dalla Famiglia nel corso degli ultimi 13 anni. Accanto agli 11 chef ci saranno anche 11 cantine vinicole che abbineranno pregiati calici alle proposte gastronomiche.I piatti saranno organizzati in 5 differenti menu con costo minimo di 45 euro.Tutti i dettagli sul sito dedicato.

Autunno Bazzanese (Bazzano, Valasamoggia)

Dall'8 al 17 settembre, la tipica kermesse bazzanese anche quest'anno proporrà serate tra cultura, storia, arte, cibo, musica e intrattenimento di tutti i tipi, a cura della Proloco di Bazzano. Per informazioni contattare il numero 329 9388632.

Festa della Tagliatella (Ponticelli, Imola)

All'area feste di Ponticelli (Imola), dall'8 al 10 e dal 15 al 17 settembre, sarà possibile assaggiare specialità gastronomiche locali con la tagliatella in veste di regina, musica dal vivo con orchestra e manifestazioni sportive. Apertura degli stand dalle 19 venerdì e sabato, domenica dalle 12 alle 18.30.

Festa dell'agricoltura (Sesto Imolese)

Festa popolare che rievoca le tradizioni e gli usi della civiltà contadina con mostre dedicate, spettacoli musicali, giochi campestri e stand gastronomico. Sarà dall'8 al 10 settembre al Parco di Sesto Imolese, via XIV Settembre 1944.

Street Food Camugnanese (Camugnano)

Cibo di strada e associazioni del territorio si incontrano in un evento unico, il 9 settembre. Vari stand gastronomici sapranno accontentare tutti. In caso di pioggia l'evento verrà rimandato al 16 settembre 2023. Per maggiori informazioni contattare il numero 3807214469.

White Dinner Party (Marzabotto)

Il centro di Marzabotto si tinge di bianco in occasione del White Dinner Party di sabato 23 settembre 2023. Una serata dove il bianco sarà protagonista: anche nel menù gourmet che verrà realizzato per l'occasione. Musica, cibo e l'eleganza del bianco, anche per il dress code. Appuntamento alle 20 a Piazza Martiri delle Fosse Ardeatine.

Sagra della patata (Tolè, Vergato)

Per tutta la giornata fiera mercato, giochi e musica in piazza. Per l'occasione stand gastronomici dove si potranno assaggiare prodotti tipici locali e preparazioni a base di patate. Il 24 settembre l'appuntamento è a Tolè, comune di Vergato. Per maggiori informazioni contattare il numero 3494333271.