Salumi e gastronomia, ‘Affettasi’ torna a Budrio

Budrio (Bologna), 20 maggio 2025 - Affettasi, l’atteso appuntamento dedicato all’arte salumiera e alla cultura gastronomica del territorio, si ripresenta in grande stile dal 23 al 25 maggio presso l’Accademia dei Notturni a Bagnarola di Budrio, in via Armiggia 42. Ideato dal noto imprenditore bolognese Giovanni Tamburini, l’evento è organizzato da Pro Loco Budrio in collaborazione con Confesercenti Bologna e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Budrio. Tre giorni di mostra mercato, incontri, musica, convegni, degustazioni e convivialità per celebrare la tradizione bolognese e raccontare l’evoluzione dei prodotti tipici e dei mestieri del gusto. La manifestazione si apre venerdì 23 maggio alle ore 16 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura della mostra mercato. In serata, cena nel salone nobile dell’Accademia dei Notturni con gli Apostoli della Tagliatella di Bologna.

Sabato 24 maggio, dalle 10, apertura degli stand e, alle ore 10.30, del convegno 'Bologna, l’ombelico del gusto', che vedrà protagonisti Davide Simoni, Nicolò De Trizio, Filippo Villani, Roberto Corinaldesi, Mauro Zanarini e Napoleone Neri, tra storie di salumeria, curiosità petroniane, accostamenti cibo-vino e il rilancio del Salame Rosa.

La giornata proseguirà con laboratori di produzione e degustazione del cicciolo bolognese, pranzi e cene a base di cucina tipica e tagliere bolognese DE.CO., ed esibizioni musicali del cantautore Fausto Carpani e del Gruppo Emiliano.

Domenica 25 maggio, dalle 10, apertura degli stand e, alle 10.30, del talk show 'Bologna è davvero l’ombelico del gusto?' con voci autorevoli come il giornalista Mauro Bassini, Max Poggi, Caterina Comino, Duccio Caccioni e Gianni Cesari, in un confronto ricco di spunti e riflessioni.

Non mancheranno dimostrazioni dal vivo, laboratori di produzione e degustazione del cicciolo bolognese. Alle 16 concerto dei giovani ocarinisti budriesi, che sarà seguito da Il salame rosa saluta, a cura dell’Associazione Mutua Salsamentari 1876: il racconto di un nobile insaccato bolognese, riscoperto e valorizzato attraverso gesti antichi e storie di bottega.

Tutte le serate si concluderanno con cene a base di cucina tipica locale nel ristorante dell’Accademia dei Notturni e animazione musicale.

Un’occasione imperdibile per riscoprire sapori autentici, tradizioni locali, personaggi e storie di artigiani che rendono la gastronomia bolognese un patrimonio da valorizzare e condividere.