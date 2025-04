Samuele Bersani annulla di nuovo il concerto a Bologna: ecco perché

Bologna, 15 aprile 2025 - Il concerto di Samuele Bersani al Teatro EuropAuditorium di Bologna previsto per stasera, martedì 15 aprile, viene rimandato di nuovo. Questa volta a causa di un “brutto virus influenzale”. Ad annunciarlo è lo stesso cantante con una storia sui suoi profili social.

L’annuncio per i follower

“Buongiorno amici di Bologna - si legge su Instagram -, purtroppo mi sono preso un virus influenzale, questa mattina ho 39 di febbre e sto completamente senza voce, per cui mi trovo costretto a dover posticipare il nostro appuntamento di questa sera all’EuropAuditorium. Il concerto viene riprogrammato il 3 giugno sempre nello stesso teatro. Sappiate che mi piange il cuore. Samuele”. E lascia ai follower anche il sito per reperire informazioni sui biglietti: friendsandpartners.it.

Samuele Bersani costretto a rinviare di nuovo il concerto a Bologna

Rimborso e validità dei biglietti

Dal teatro fanno sapere che i biglietti già acquistati restano validi per il nuovo appuntamento e che è possibile chiedere il rimborso del biglietto entro il 14 maggio 2025. La biglietteria dell’EuropAuditorium di Bologna è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, e anche al mattino, il martedì e il giovedì, dalle 11 alle 13. Si trova in piazza Costituzione 5/f. Per ulteriori informazioni: info@teatroeuropa.it o 051.372540.

Il precedente

La data di oggi, martedì 15 aprile, era stata riprogrammata dopo l’annullamento del concerto di Bersani del 21 novembre 2024 per problemi di salute. L’artista aveva poi dichiarato di aver rivisto il tour dopo la diagnosi di tumore ai polmoni al primo stadio, per il quale si era dovuto sottoporre a un intervento chirurgico. Aveva descritto il periodo come uno dei più grigi mai trascorsi. In quell’occasione aveva lasciato un altro messaggio ai fan sui social: “Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Tornerò presto. E lo dico con tutto l’affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre. Vi voglio bene”.

Il concerto Samuele Bersani & Orchestra

Nel concerto che riempie i teatri, Samuele Bersani ripropone i suoi brani in chiave orchestrale. La scaletta è inedita e copre diverse sfaccettature del suo repertorio trentennale: dalle grandi hit fino ai brani del suo ultimo album “Cinema Samuele” (vincitore della sua quinta Targa Tenco).

Annullato anche il concerto di Fabio Concato all’EuropAuditorium

Anche il concerto di Fabio Concato al Teatro EuropAuditorium di Bologna, previsto giovedì 17 aprile, viene riprogrammato a lunedì 20 maggio 2025. I biglietti già acquistati saranno validi per il nuovo appuntamento o, in alternativa, è possibile chiederne il rimborso rivolgendosi al circuito di vendita entro e non oltre il 30 aprile.

Forfait pure Mario Biondi, che stasera era atteso sul palco del teatro Celebrazioni a Bologna come ospite del concerto - confermato - di Filippo Graziani dedicato al ricordo del padre Ivan, ieri Biondi ha comunicato di essere ko a causa “di un'indisposizione fisica”.