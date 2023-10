San Lòcca Day 2023, la via di San Luca si colora di oggetti stravaganti

Bologna, 8 ottobre 2023 - Oggi, 8 ottobre, la via di San Luca si è fatta gremita per il San Lòcca Day, l'evento organizzato da 'Succede solo a Bologna'.

Lungo la salita che porta al santuario era possibile trovare oggetti stravaganti di ogni tipo. Si va dalle saponette a forma di tortellino ai giochi da tavolo "Made in Bolo", come "Il Signore dei Tortelli" e "Bolognando". Ma non solo.

Tanti gli stand di artigianato locale, con borse in pelle, abiti vintage, ma anche cactus di tessuto. E per i pollici verdi ci sono le piante grasse in barattoli colorati e bottiglie di vetro riciclate. Nell'aria la musica di Radio Bruno e palloncini per bambini a colorare. Insomma, una domenica briosa e soleggiata a San Luca, con oggetti stravaganti tutti da scoprire e un'atmosfera calda, tipicamente bolognese, che scalda il cuore. Questo è il risultato finale del San Lòcca Day 2023.