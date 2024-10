San Lòcca Day a Bologna: 200 stand con musica, cibo e intrattenimento

Bologna, 11 ottobre 2024 – Artigianato, cibo, creatività e musica sotto i portici di San Luca: domenica 13 ottobre torna il San Lócca Day, con oltre 200 stand dal Meloncello fino al Santuario. Dalle 10 alle 19 dunque il pubblico potrà godere di percorsi gastronomici, giochi, e curiosità tipiche del territorio. Non mancherà la musica, grazie alla trasmissione continua della radio ufficiale dell’evento, Radio Bruno, e anche l’attività fisica avrà un ruolo importante: vi sarà infatti la possibilità di partecipare a svariate pratiche sportive gestite da Csi.

La giornata, organizzata come come ogni anno da Succede solo a Bologna con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il totale contributo di EmilBanca, offrirà 100 stand creativi, dieci associazioni, 40 stand food e 30 dedicati all’intrattenimento, gestiti rispettivamente da associazione Creartisti, Appennino Slow (per la food area), M.M (area lounge), 3T (area motori) e Csi (area sportiva).

Dal Meloncello a San Luca, circa 200 stand dedicati a creatività, cibo e intrattenimento

Tema fondamentale del San Lócca day è sempre stato la beneficenza: l'associazione Succede solo a Bologna si è impegnata ogni anno per raccogliere fondi da destinare alla tutela di un bene del territorio. Dal 2014, in cui la raccolta fu destinata alla ristrutturazione del Portico di San Luca stesso (così come nel 2017-18 l’attenzione fu sulla manutenzione del Santuario e la ristrutturazione della colonna Pro Loco), fino all’anno scorso, in cui i fondi furono dedicati al restauro del Teatro Mazzacorati del 1763, le risorse sono sempre state destinate a tutelare i beni culturali cittadini. Anche quest’anno, il focus rimane sul Teatro settecentesco della Villa, preso in gestione proprio da Succedesoloabologna nel 2022. L’obiettivo è quello di riportare un teatro così antico (è infatti stato costruito lo stesso anno del Comunale di Bologna) al suo massimo splendore. Grazie al portico, l’evento potrà svolgersi anche in caso di pioggia, e per tutte le ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 051 2840436 o scrivere a info@succedesoloabologna.it.