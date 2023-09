Sana 2023, a Bologna il meglio del settore bellezza che ha scelto il biologico

Bologna, 8 settembre 2023 - Chi pensa che il beauty e la cosmetica non possano intrecciarsi con il settore biologico e naturale si sbaglia di grosso. Al Sana, infatti, le proposte sono ampie e la vasta gamma di prodotti offre un contatto diretto con l’ambiente esterno. Ecco cinque brand da non perdere.

Pm Green

Pm Green racchiude al suo interno diverse aziende che hanno fatto della natura il loro marchio di fabbrica. All’expo sbarca Moi forest, che trascina all’interno di creme e olio per il corpo le potenzialità benefiche naturali della foresta finlandese. E il tutto è supportato da ricerche scientifiche. I prodotti contengono Reconnecting Nature, estratto microbico che porta benefici e agisce positivamente sul nostro sistema immunitario, sostenendo anche il microbioma. Gli oli vegetali e le creme nutrienti e lenitive agiscono sulla pelle hanno il colore scuro che è quello dell’hummus estratto dalla terra della foresta e sono adatte per adulti e bambini, grazie a una linea dedicata proprio ai piccini. Una connessione diretta con la natura, che ci permette di essere belli e in salute, in maniera del tutto sostenibile e green.

Senso Naturale

Senso naturale

Per la cura quotidiana del corpo, della pelle e dei capelli, anche per gli sportivi, Senso Naturale propone fitocosmetici solidi naturali che hanno approccio aromaterapico. E il catalogo è davvero ampio: ci sono shampoo, creme, deodoranti, mousse per il viso e prodotti per lo sport. Il formato solido consente praticità ed è anche ottimo per sostenere il pianeta. Le linee curative vedono cosmetici, adatti a ogni tipo di routine, a base naturale, che non rinunciano alla bellezza però.

Jana e Mele

Jane e Mele

Dalla Sardegna arriva Jana e Mele, azienda che offre al salone internazionale prodotti a base di olio d’oliva, miele e birra. La produzione è a chilometro zero, con la linea al latte di pecora. E c’è anche la cosmesi anidra, senza acqua. L’azienda si presenta al Sana con tre linee differenti: la prima è di olio oliva e miele, con creme viso, saponi adatti a tutti; la seconda è con il latte di capra, innovativo e unico in Italia, con sapone, detergenti e creme viso. Per ultima, c’è quella a base di birra artigianale, con la quale si sperimentano sempre nuove soluzioni.

Apiarium

Apiarium

Se si è alla ricerca di un’azienda che fornisca la cura della bellezza da testa a piedi, non c’è bisogno di andare molto lontano: Sana ospita Apiarium, che ha una vasta gamma di proposte, dai capelli al full body. La cosmesi parte da una prima linea a base di derivati delle api, e poi si è passati alle linee profumate, con aromi alla vaniglia, alle mandorle o al mandarino. E tutto è certificato bio. Ci sono anche gli scrub, profumi eau de toilette, prodotti per capelli, deodoranti e creme viso. In più, l’offerta conta anche su una linea per il viso a step, che riprende il modello coreano.

Four Starlings

Four Starlings

Le aziende volano anche dalla Polonia pur di partecipare al Sana e mostrare al mondo internazionale i prodotti che ha creato. Tra gli espositori esteri, c’è Four Starlings che, dopo il primo utilizzo, diventa indispensabile nella vita dei clienti. Le linee a base di prodotti naturali spaziano da soluzioni solide ad altre liquide, come il sapone. Poi ci sono i deodoranti in formato creme, che rispettano la natura, rendendo profumato e luminoso il corpo, così come gli oli e le saponette per body e capelli.