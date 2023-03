Scaletta concerto Gianni Morandi, Bologna attende l’Eterno ragazzo

DREAM THEATER

Bologna, 20 marzo 2023 - Domani il cantante di Monghidoro Gianni Morandi gioca in casa. Il 21 marzo il tour "Go Gianni Go!" farà infatti tappa all'Unipol Arena (via Gino Cervi 2), il palasport di Casalecchio di Reno.

Per questo tour che vedrà Morandi nei più importanti palazzetti d'Italia, il cantante ha pensato a una scaletta che mescola i brani frutto del sodalizio con Jovanotti ai classici del suo repertorio. Lo affiancherà sul palco una band composta da 12 elementi, diretta dal Maestro Luca Colombo.

Gianni Morandi a Bologna, la scaletta del concerto

Per il tour, prodotto da Trident Music, Morandi ha pensato a una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che mescola le tracce incluse nel nuovo progetto discografico 'Evviva!', uscito il 3 marzo per Epic Records/Sony Music Italy, e i grandi classici del suo repertorio, affiancato on stage da una band di 13 elementi diretta dal maestro Luca Colombo, alle chitarre con Michele Quaini; Ricky Quagliato alla batteria; Ambrogio Frigerio al trombone; Paola Zadra al basso; Maurizio Campo al pianoforte; Michele Lombardi alle tastiere; Camilla Rolando alla tromba; Nicholas Lecchi al sax; Daniele Leucci alle percussioni; Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori. Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del 'Jova Beach Party', che hanno animato la scorsa estate con performance iconiche e inediti duetti.

Ecco, quindi, la possibile scaletta (sulla base delle altre tappe del tour) della data bolognese.



L’allegria;

Se perdo anche te;

Una vita che ti sogno;

Varietà;

Occhi di ragazza;

In amore;

Bella signora;

Se non avessi più te;

Anna della porta accanto;

Vita;

Futura;

Caruso;

Canzoni stonate / Chimera / Il giocattolo / Non son degno di te / La fisarmonica / Il mondo cambierà;

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones;

Un milione di piccole tempeste;

Apri tutte le porte;

La ola;

Grazie perché;

Se puoi uscire una domenica sola con me;

Andavo a 100 all’ora;

Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte;

In ginocchio da te;

Uno su mille;

Scende la pioggia;

Si puo dare di più;

Banane e lampone;

Evviva.