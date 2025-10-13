Bologna, i 10 eventi imperdibili della settimana fino al 19 ottobre

Bologna, 13 ottobre 2025 - Mostre, installazioni, spettacoli teatrali. Si spazia dal ragionier Ugo Fantozzi, con 'la mostra pazzesca' a Grand Tour Italia al ritorno del comico Angelo Duro al Teatro Celebrazioni. Ma sono tanti gli spettacoli teatrali da non perdere questa settimana, dall'Itc San Lazzaro al Duse, fino all'Arena del Sole. Non manca un'installazione sul lavoro in Salaborsa. Da non perdere la bella mostra sul Concilio Vaticano II a Palazzo Pepoli, ospite all'inagurazione anche il cardinale Matteo Zuppi.
Cosa FareBologna, i 10 eventi imperdibili della settimana fino al 19 ottobre