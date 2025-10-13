Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
Bologna
Cosa FareBologna, i 10 eventi imperdibili della settimana fino al 19 ottobre
13 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
1

Bologna, i 10 eventi imperdibili della settimana fino al 19 ottobre

2

Ugo Fantozzi, mostra a Grand Tour Italia

3

Il ritorno di Angelo Duro al Teatro Celebrazioni

4

La fisica di Gabriella Greison al Dehon

5

La luce intorno all'Itc di San Lazzaro

6

Una mostra sul Concilio Vaticano II

7

Musica, vino e cucina da Eataly

8

La Tosca al Duse

9

Omaggio a Elvira Notari al Modernissimo

10

Installazione sul lavoro in Salaborsa

11

Tu non mi perderai mai all'Arena del Sole

Bologna, i 10 eventi imperdibili della settimana fino al 19 ottobre

Al via a Grand tour Italia la mostra pazzesca dedicata al ragionier Fantozzi. Torna al Celebrazioni Angelo Duro, mentre a Palazzo Pepoli si può approfondire il Concilio Vaticano II. Ecco tutti gli eventi in città

Paolo Villaggio alias ragionier Fantozzi, il comico Angelo Duro e il documentario sulla regista Elvira Notari

Bologna, 13 ottobre 2025 - Mostre, installazioni, spettacoli teatrali. Si spazia dal ragionier Ugo Fantozzi, con 'la mostra pazzesca' a Grand Tour Italia al ritorno del comico Angelo Duro al Teatro Celebrazioni. Ma sono tanti gli spettacoli teatrali da non perdere questa settimana, dall'Itc San Lazzaro al Duse, fino all'Arena del Sole. Non manca un'installazione sul lavoro in Salaborsa. Da non perdere la bella mostra sul Concilio Vaticano II a Palazzo Pepoli, ospite all'inagurazione anche il cardinale Matteo Zuppi. 

